Serata da ballo senza licenza né mascherine, sanzionato l'Old Distillery Pub di Aosta

Dopo giorni di controlli senza rilevazioni di infrazioni da parte delle Forze dell'ordine, venerdì 16 luglio l'Old Distillery Pub di via Prés-Fossés ad Aosta è stato sanzionato dalla polizia per aver organizzato nei giorni scorsi una vera e propria serata da ballo come in una discoteca pur senza la necessaria licenza comunale prevista dalla normativa.

All'evento erano presenti decine di giovani che hanno ballato per ore, senza mascherine protettive e in barba alle norme di distanziamento, creando un contesto di possibile diffusione del contagio da Covid-19.



Il titolare del locale è stato sanzionato per duplice inadempienza: l'assenza di licenza da locale da ballo e la violazione delle vigenti prescrizioni in tema di contenimento epidemiologico.

L'uomo è stato anche formalmente diffidato dal promuovere e realizzare altri eventi del genere, "a grave compromissione non solo dell'ordine e della sicurezza pubblica ma anche della salute della comunità valdostana in tempo di pandemia", si legge nella nota diffusa dalla Questura di Aosta, pena la sospensione se non la revoca della licenza per cui è autorizzato a svolgere la sua attività commerciale.