Rientrati a casa 19 spagnoli del gruppo dei quattro contagiati

Sono risultati tutti negativi al coronavirus ma sono comunque rientrati stamane in Spagna, con un volo partito alle 7 di oggi verso Madrid, 19 aspiranti maestri di sci spagnoli che erano in quarantena in un albergo di Cervinia.

Erano stati stati sottoposti al tampone dopo l'individuazione di cinque positivi all'interno della loro comitiva, arrivata nella Valtournenche il 10 luglio scorso per un corso di formazione presciicstica.

A Breuil Cervinia restano otto loro connazionali in isolamento, di cui cinque positivi e tre contatti stretti.

"Sono isolati e la situazione resta monitorata e sotto controllo" fa sapere il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz.