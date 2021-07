Incidente stradale nella Valtournenche, allerta per una fuga di Gpl

Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Aosta sta operando sulla strada regionale 46 della Valtournenche, per interrompere una fuga di gas dall'impianto Gpl di un'autovettura coinvolta in un incidente stradale.

Le operazioni sono tuttora in corso sebbene la perdita sia stata individuata e contenuta.

Ai fini della sicurezza del sito, dei passanti e delle stesse squadre di soccorso, è stato necessario interrompere momentaneamente il traffico veicolare sulla strada regionale che dopo circa mezz'ora è ritornata ad essere transitabile a senso unico alternato.