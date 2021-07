TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 17 luglio

seconda tappa del 57° Giro ciclistico internazionale della Valle d’Aosta - Mont Blanc per corridori Under 23 organizzato dalla Società Ciclistica Valdostana col sostegno del Consiglio regionale. Oggi si corre la Valtournenche - Breuil Cervinia di 158 chilometri.

ore 17 ad Aosta, all'Hostellerie du Cheval Blanc, conferenza stampa per la presentazione del 59° congresso nazionale dei donatori di sangue Fidas. È presente il Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin.

ore 18 a Valpelline, località Arliod, spettacolo “Mandolitaly” del Carlo Aonzo Trio, composto da Carlo Aonzo, Lorenzo Piccone e Luciano Puppo, nell'ambito della rassegna Combin en musique, organizzata dall'associazione culturale Combin en Arts, con il sostegno del Consiglio Valle, dell’Assessorato regionale dei beni culturali, turismo, sport e commercio e dei Comuni di Doues, Ollomont e Valpelline.

Domenica 18 luglio

terza e ultima tappa del 57° Giro ciclistico internazionale della Valle d’Aosta - Mont Blanc: in programma la Fénis-Cogne di 149 chilometri. Alle ore 15.30, in località Valnontey, cerimonia di premiazione, cui interviene il consigliere segretario Corrado Jordan.

ore 17,30, ad Aosta, Chiesa di Santa Croce, Sergio Paolini si esibisce nell'ambito del 52° Festival internazionale di concerti per organo, organizzato dall'associazione culturale Le Clavier con il sostegno dell’Assessorato regionale ai beni culturali, turismo, sport e commercio, il Consiglio Valle e le Amministrazioni comunali coinvolte.

ore 21, ad Aosta, nei Giardini del Seminario vescovile, inaugurazione con lo spettacolo teatrale "Mucche ballerine" della prima edizione della rassegna culturale Insoliti, a cura dell’Associazione Altitudini, realizzata con il sostegno dell'assessorato regionale dei Beni culturali, Turismo e del Consiglio Valle. Sarà presente il Presidente dell'Assemblea valdostana, Alberto Bertin.

Lunedì 19 luglio

ore 9 riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per esaminare l'atto di modifica di alcuni articoli del disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 36/2001, sentendo in merito il Coordinatore del Dipartimento regionale legislativo e aiuti di Stato, Roberta Quattrocchio. I Commissari tratteranno anche la proposta di atto amministrativo di approvazione, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 1/2020, dei criteri e modalità di concessione, per il 2021, di contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.

ore 11,30, il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, partecipa da remoto, unitamente agli altri Presidenti delle Assemblee, alla conferenza stampa di presentazione della convenzione quadro fra Università di Udine, Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano.

Martedì 20 luglio

a partire dalle ore 9 a Courmayeur, Entrèves, concorso-esposizione di artigianato religioso valdostano in occasione della solennità di santa Margherita d'Antiochia, patrona di Entrèves. Alle ore 17,30 è prevista la celebrazione della Messa e alle ore 18,30 ci sarà la premiazione del concorso, cui sarà presente il Consigliere segretario Luca Distort. L'evento è organizzato dalla parrocchia, in collaborazione con la Diocesi di Aosta e il Museo artigianato valdostano di tradizione (MAV), col patrocinio del Consiglio Valle, del Celva e del Comune di Courmayeur.

ore 10,30, ad Aosta, nella sala conferenze del Csv Valle d'Aosta, conferenza stampa di presentazione del Tor d'Antan, organizzato dall'ASD Team 3 Gambe in spalla, con il sostegno del Consiglio Valle e il patrocinio del CONI Valle d'Aosta, dell'Inail e del Csv. Interviene il Presidente dell'Assemblea regionale, Alberto Bertin.

ore 12, Conferenza dei Capigruppo.

ore 21, a Courmayeur, nella Chiesa di San Pantaleone, per il 52° Festival internazionale di concerti per organo si esibisce Stefano Pellini.

Mercoledì 21 luglio

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

ore 18,30, a Etroubles, piazza Chanoux, primo appuntamento della rassegna musicale "Avant tout musique", organizzata dall'Amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio regionale e la collaborazione dell’Associazione culturale Artetroubles. In programma, la Pool Anca Band formata da Bobo Pernettaz, Katia Perret, Silvana Bruno, Bruno Martinetti, Alberto Faccini con la pièce teatrale musicale originale “Krämerhtal, la valle dei mercanti. Scambi e contaminazioni attraversando la Val d’Ayas”.

Giovedì 22 luglio

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

ore 10.30, a Courmayeur, al Jardin de l'Ange, aCOURMA!, quinta edizione del Forum indipendente di attualità, economia e innovazione che quest'anno celebra i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri. "Le idee ad alta quota" saranno in programma fino al 25 luglio, con l'organizzazione dell'associazione Culturale King-Dome col sostegno del Consiglio Valle.

ore 17,30, ad Aosta, Chiesa di Santa Croce, il 52esimo Festival internazionale di concerti per organo propone l'esibizione di Johannes Skudlik.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.