Al chiostro di Sant'Orso la presentazione del libro 'Per soli uomini'

"Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca al design": è il titolo dell'ultimo libro dei giornalisti Emanuela Griglié e Guido Romeo che verrà presentata oggi, venerdì 16 luglio, alle 18, nel chiostro di Sant'Orso ad Aosta. L'evento è organizzato dalla libreria 'À la Page'.

Gli autori dialogheranno con il giornalista valdostano Alessandro Mano; il libro mette a nudo il maschilismo di fondo che governa il mondo dei dati, oggi sempre più cruciali nel determinare "non solo come sono disegnate le nostre auto e le nostre città o chi assumere dopo un colloquio di lavoro, ma anche come funzionano molti farmaci salvavita o come si comportano i sistemi di intelligenza artificiale", scrivono gli autori sulla quarta di copertina.

A ciò si accompagna un sistema informativo ancora molto maschio-centrico, "in cui otto notizie su 10 parlano di uomini", che ci porterà a raggiungere la parità di genere in settori come la computer science o la fisica tra più di 250 anni.

Griglié e Romeo concludono il loro viaggio nel maschilismo dei dati nella sicura convinzione che "contrastarlo aiuterebbe a creare una società - sorpresa - migliore anche per gli uomini".