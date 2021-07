Speciale Bonus Partite Iva

È stato stanziato, per l’anno 2021 la corresponsione di un bonus, una tantum, a imprese turistiche e commerciali ubicate nel territorio regionale che hanno subito perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell’emergenza epidemiologica.#confcommerciocè #VDARiparte

Scopri di più





SPORTELLO GRATUITO PER LE AZIENDE ASSOCIATEPensiamo a tutto noi A partire dal 19 luglio 2021 Confcommercio VdA ha attivato lo sportello gratuito per gli associati dedicato all’invio delle domande di bonus tramite la piattaforma dedicata. In tale occasione il nostro staff, previo appuntamento, vi assisterà nelle gestione dell’invio della pratica fornendovi l’assistenza necessaria. Tale pratica sarà gratuita per gli associati a Confcommercio VdA in regola con la quota associativa 2021.Questo servizio è dedicato ai Voi..Perché gli associati ci stanno a ️Informazioni ed appuntamenti:Sarà sufficiente contattarci presso i nostri uffici aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 8:00 alle ore 17:30 al seguente recapito: 0165.40004 interno 6. Alexandra e Monica saranno a tua completa disposizione per assisterti!#confcommerciocè#VDARiparte

Scopri di più