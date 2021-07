Aosta: Videosorveglianza vicino alle scuole contro microcriminalità e vandalismi

La Giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto 'Scuole sicure' 2020/2021.

Realizzato in parte con 15 mila euro finanziati dal Fondo per la sicurezza, il progetto "si sostanzia in una formulazione pilota - si legge in una nota - che verte principalmente sull’installazione di alcune telecamere di videosorveglianza in un’area strategica del quartiere Cogne, place Soldats de la Neige, sede delle classi terze di una scuola secondaria nonché luogo di aggregazione giovanile teatro, in passato, di episodi di vandalismo, microcriminalità e spaccio".

L’elaborato tecnico predisposto dalla società partecipata In.Va. prevede l’attivazione di un impianto per il monitoraggio delle aree esterne alle scuole, utilizzando quattro punti di ripresa posizionati sulla facciata dell’edificio scolastico situato a Nord della piazza che rientrerà nel sistema federato di videosorveglianza comunale attualmente composto da 120 telecamere collegate in rete e distribuite sull’intero territorio urbano.

Con la medesima deliberazione è stata anche approvata la bozza di Protocollo d’Intesa che verrà sottoscritto con la Presidenza della Giunta regionale nelle funzioni prefettizie, cui il Comune si è rivolto per accedere al contributo.