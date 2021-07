Aosta: Comune e Associazioni di categoria al lavoro su pista ciclabile e mercato coperto

Un tavolo tecnico organizzato dal Comune di Aosta con le principali associazioni di categoria per illustrare il progetto "Aosta in bicicletta" che prevede la costruzione di piste ciclabili in città, oltre che per fare il punto sull'area del mercato coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

Dalla riunione svoltasi ieri, giovedì 15 luglio, in Municipio è emerso che i lavori per le ciclabili inizieranno nel 2022 e dureranno poco più di un anno. Per il mercato coperto, in stato di semiabbandono ormai da anni e per il quale un'idea di project financing è sfumata, l'Amministrazione ha spiegato che la volontà è di riqualificarlo con fondi propri, senza escludere l'ipotesi di un partenariato con privati.



Al tavolo hanno partecipato il sindaco Gianni Nuti, la vicesindaca Josette Borre, l'assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto, l'assessora allo Sviluppo economico Alina Sapinet, l'assessora alle Politiche sociali Clotilde Forcellati, il presidente e la vice della Confcommercio VdA Graziano Dominidiato e Amina Bodro, il presidente della Cna Roberto Sapia, la delegata per Aosta dell'Adava-Federalberghi Jeannette Bondaz, il direttore della Confindustria Marco Lorenzetti e alcuni delegati dei sindacati.