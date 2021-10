MONTAGNA VDA: Bivacco Regondi (Ollomont)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Cammino Balteo

Il Cammino Balteo è adatto per le mezze stagioni, adesso ormai siamo in piena estate e sono consigliabili le escursioni in alta montagna.

Riprenderemo la descrizione delle singole tappe in autunno.

Bivacco Regondi (Ollomont)

Questa escursione permette di vedere alcuni laghi con colori completamente diversi.

L'itinerario, dopo aver salito la selvaggia Gaula, (salendo a destra piccolo oratorio scavato nella roccia) entra nella bellissima conca delle Eaux Blanches da cui la vista spazia dal Velan, al Grand Combin, al Mont Gelé alla bella costiera del Morion.

Guardando a sinistra del Trident de Faudery si vede il famoso foro che attraversa completamente la Becca Crevayé.

Nella prima parte della discesa il sentiero non è molto segnato.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.montagnavda.it/escursioni-gite/bivacco-regondi/25