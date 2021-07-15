BELLISSIMO HAPPY LABRADOR

NOVI LIGURE (AL).
SONO HAPPY, E MI SENTO SOLO. SONO QUI DA TROPPO TEMPO E MI HANNO DIMENTICATO TUTTI.
CHI MI VUOLE OFFRIRE L'ADOZIONE CHE MERITO?
SONO UN CANE BELLO E SIMPATICO, MA DATO CHE SONO VECCHIO E TAGLIA GRANDE NESSUNO CREDE IN ME.
EPPURE IO VALGO PIU DI UN CUCCIOLO. CHE VITA È STATA LA MIA? PERCHÉ TANTA INDIFFERENZA?
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NOI NON CI SIAMO DIMENTICATI DI LUI E VOI? HAPPY VI ASPETTA
NOVI LIGURE (AL) IO SONO HAPPY, STUPENDO E BUONISISSMO CAGNOLONE CON UNA TRISTE STORIA ALLE SPALLE DA DIMENTICARE
QUI LA SUA STORIA: https://www.<wbr></wbr>gruppospillo.com/pet/happy/