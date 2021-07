Comitato 'La Valle non è una discarica' denuncia incapacità statale di gestire i rifiuti

"Purtroppo questa vicenda mette in luce, se ce ne fosse ancora bisogno, l'atteggiamento ipocrita dello Stato che, incapace di gestire lo smaltimento dei rifiuti, affida a privati con pochi scrupoli quello che non riesce a fare esso stesso e protegge il loro operato". Così il comitato di cittadini 'La valle non è una discarica', commenta in una nota la sentenza del Tar sulla discarica di Chalamy, emessa il 6 luglio scorso.

"Essere tacciati di aver agito in ritardo ci ferisce- prosegue il comitato, nato appena due anni fa- tanto più considerando che siamo stati gli unici a muoverci concretamente per cercare davvero una soluzione al gran pasticcio di Chalamy non appena la situazione è stata resa pubblica". Il Comitato punta il dito contro la giunta Rollandin per "la scellerata delibera" che "ha aperto le danze" e contro "l'ex sindaco di Issogne Delchoz che ha scelto di non prendere parte all'iter autorizzativo non partecipando alle Conferenze dei Servizi". Due elementi che non sono nemmeno stati presi in considerazione dalla sentenza del Tar "che si è fermata prima di entrare nel merito".



La "diffusa speranza che il comitato si sciolga come neve al sole purtroppo per loro non si concretizzerà... Anzi", conclude la nota. "Ora non ci resta che trovare nuove strade, perchè non sarà questa sentenza a cambiare la realtà delle cose: la Valle non è una discarica a disposizione di imprenditori senza scrupoli che lucrano sulla pelle della popolazione per interessi privati con l'avallo dei nostri politici".