Papa Francesco è tornato in Vaticano

Finalmente di nuovo a casa. La bella e attesissima notizia che Papa Francesco è rientrato a Santa Marta dopo aver lasciato il Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, dov’era ricoverato da dieci giorni, è arrivata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 luglio. A darla il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che rispondendo alle domande dei giornalisti ha confermato come poco dopo le 10.30 il Santo Padre sia stato dimesso dall’ospedale romano dell’Università cattolica del Sacro Cuore, in cui domenica 4 si era sottoposto a un’operazione chirurgica al colon. «Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini con la preghiera e l’affetto nei giorni di ricovero in ospedale», ha subito scritto Francesco con un tweet sull’account @Pontifex, con un’esortazione: «Non dimentichiamoci di pregare per i malati e per chi li assiste».

Ed è stato proprio un gesto di preghiera, quello ricorrente in occasione dei viaggi internazionali, ad accompagnare il ritorno del Papa in Vaticano, che in automobile, ha fatto sapere ancora Bruni, si è prima «recato nella basilica di Santa Maria Maggiore, dove, davanti all’icona della Vergine Salus populi Romani, ha ringraziato per il buon esito del suo intervento chirurgico, rivolgendoLe una preghiera per tutti i malati, in particolare quelli incontrati durante i giorni della degenza». Infine, «poco prima delle 12», l’arrivo a Casa Santa Marta.