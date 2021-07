Interdittiva antimafia contro la società aostana di noleggio auto 'Fly Cars'

La società Fly Cars srls, azienda di noleggio veicoli con sede legale ad Aosta, in via Porta Praetoria, è stata colpita da interdittiva antimafia emessa il 31 marzo scorso dal questore Ivo Morelli.

L'amministratore unico, residente in Calabria, ha fatto ricorso al Tar della Valle d'Aosta contro il provvedimento ma i giudici amministrativi hanno bocciato la richiesta di sospensiva: da una prima analisi "il rischio infiltrativo - si legge nell'ordinanza - poggia su un quadro di consistente spessore indiziario" basato sulle "costanti frequentazioni" dell'uomo "con soggetti gravati da gravi precedenti penali, anche di stampo mafioso" e i "rapporti con la compagine familiare e parentale, ove figurano soggetti di indubbia caratura criminale".

Salgono così a dieci le interdittive emesse dal 2015 in Valle; sei riguardano imprese edili o di movimento terra mentre tre sono nei confronti di aziende agricole che si occupano di allevamento di bestiame (dopo la modifica del codice antimafia, che rende passibili di interdittiva le aziende con amministratori che si sono macchiati di reati come la truffa ai danni dello stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).