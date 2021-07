Fermato al Gran San Bernardo con 30 grammi di eroina presunto corriere della droga

E' stato fermato e denunciato a piede libero per spaccio dalla Guardia di Finanza, al Traforo del Gran San Bernardo, un cittadino nigeriano ritenuto un corriere di droga e trovato in possesso di circa 30 grammi di eroina. L'uomo viaggiava a bordo di un autobus in arrivo da Torino e diretto a Bruxelles.

Ad insospettire i finanzieri è stato il bagaglio eccessivamente leggero del nigeriano ma soprattutto i numerosi viaggi internazionali da lui effettuati durante i mesi di pandemia La droga era confezionata all’interno di due involucri con la tipica forma di ovulo, nascosti tra gli effetti personali.

Dopo essere stato fermato il nigeriano è stato sottoposto a radiografia all’ospedale Parini di Aosta per verificare la presenza di altra droga ingerita, che però non è stata rinvenuta.