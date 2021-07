Aosta: Genitori coinvolti su decisioni per le mense

Com'era prevedibile con la pandemia in atto, il servizio di mensa scolastica del Comune di Aosta ha subito una flessione del 3,5% nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso semestre del 2019.

Lo ha evidenziato l'ingegnere Piergiorgio Venturella, direttore esecutivo del contratto del servizio di mensa scolastica, ascoltato ieri dalla commissione consiliare comunale Sviluppo economico e culturale, presieduta dalla consigliera Cecilia Lazzarotto (Pcp).

L'attuale appalto è gestito dall'associazione temporanea di imprese di cui fanno parte Vivenda, Cascina Global Services e la coop sociale Leone Rosso e scadrà al termine del prossimo anno scolastico. Il servizio eroga circa 1.000 pasti al giorno in una trentina di scuole dislocate sul territorio comunale.

Alle audizioni hanno partecipato anche Michel Luboz (Leone Rosso) e Alessandro Sgura, (società Vivenda). In vista della formulazione del futuro bando di gara, è intenzione dell'amministrazione "istituire fin dal prossimo anno scolastico una commissione mense per offrire ai genitori degli utenti del servizio la possibilità di valutare l'attuale servizio mensa" e "fornire loro delle formazioni sull'educazione alimentare", ha affermato alla 'Dire' l'assessore all'Istruzione Samuele Tedesco, al termine della seduta.



"Procederemo ora con la costruzione di un gruppo di lavoro - ha aggiunto Tedesco - per valutare criticità e punti di forza dell'attuale appalto che successivamente stilerà una relazione da dare ad un nuovo gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida per la gara".