Aosta: Danneggiato da un ubriaco 10 mesi fa, sarà finalmente riparato il cancello del cimitero storico di Sant'Orso

Il danneggiamento risale al 17 ottobre 2020, quando un ubriaco era salito su un piccolo escavatore parcheggiato lungo la strada e, dopo essere riuscito ad avviarlo, con la benna aveva distrutto e danneggiato la recinzione di un condominio, il muro di una casa, il cancello del cimitero di Sant'Orso.

Oggi, giovedì 15 luglio ovvero 10 mesi dopo, il Comune proprietario del cimitero ha affidato un incarico per rimetterlo a nuovo. Saranno spesi 4.538 euro per lavori di carpenteria metallica sulla cancellata.

I tempi sono stati lunghi perché l'Amministrazione non dispone attualmente di personale in grado di poter eseguire la riparazione. Per questo, a novembre è stato richiesto un preventivo a un carpentiere, poi è stato richiesto un parere alla Sovrintendenza regionale ai Beni e alle Attività culturali, perché il cimitero è "un bene vincolato". La palla è poi passata all'Ufficio tecnico comunale, che ha valutato l'intervento congruo. A febbraio, l'autore del gesto aveva patteggiato otto mesi di reclusione e 200 euro di multa dopo l'accusa di furto aggravato, danneggiamento continuato, guida in stato di ebbrezza e rifiuti d'indicazioni della propria identità.



Il cimitero di Sant'Orso, in via Guido Rey e due passi dalla collegiata, conserva i resti terreni delle personalità del borgo di Aosta, tra i quali l'inventore del telefono Innocenzo Manzetti, il birraio Anton Zimmermann, il sindaco Emmanuel Bich, i canonici di Sant'Orso, nobili e borghesi dell'Aosta dell'Ottocento, la cappella del conte Edoardo Crotti di Costigliole. È stato in funzione tra il 1782 e il 1930. Oggi è curato dai volontari dell'associazione Amis du cimetière du Bourg.