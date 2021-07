Scarsa adesione in Valle alle vaccinazioni under 16

La media è inferiore a uno su quattro: è stata scarsa l'adesione, avviata alle 14,30 di ieri, alle vaccinazioni per i 14enni e i 15enni valdostani.

La platea comprende 2.348 persone, a cui è già stata fissata una prenotazione sul portale Vaccini anticovid.regione.vda.it da martedì 13 luglio sino al 3 agosto prossimo, ma solo in 461 hanno confermato finora la loro partecipazione.

Duecento sono stati già vaccinati ieri pomeriggio con Pfizer. "Ci aspettavamo un'adesione maggiore, ma oggi è il primo giorno e molti sono in vacanza", ha commentato la responsabile dell'organizzazione degli hub vaccinali e medico pediatra, Maria Paola Farinelli.

Secondo l'Istituto superiore della sanità-Iss la vaccinazione dei minorenni sarebbe fondamentale "per proteggere se stessi e i loro familiari, soprattutto i nonni e i soggetti più fragili e più esposti ai rischi del Covid-19", ricorda la pediatra, anche se è ormai noto a tutti che essere vaccinati non significa essere esenti dal contagio.

"I ragazzi hanno diritto e bisogno di una vita sociale normale - ha affermato Farinelli - e al riparo dalla malattia e il vaccino è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per mitigare, quanto più possibile, la diffusione del virus. Più persone sono vaccinate, minore è la possibilità di diffusione delle varianti, compresa la variante Delta, già in aumento soprattutto tra i giovani".



Nei prossimi giorni saranno portate a termine anche le convocazioni per la fascia di età 12-13 anni. Gli interessati troveranno sul portale, entro venerdi 16 luglio, una data di prenotazione, compresa fra il 20 luglio ed il 10 agosto. La data dovrà essere confermata, spostata o eliminata direttamente sul portale. Le sedute di somministrazione alla presenza di un pediatra saranno effettuate al Palaindoor nei pomeriggi del martedì (600 posti) e del venerdì (120 posti) pomeriggio.

In Valle fino ad oggi sono stati 704 i casi di minori positivi, di cui 312 ragazzi tra i 12 e i 16 anni di età. Nel corso dell'anno scolastico, più di 500 classi sono state messe in quarantena. "Una situazione che è possibile contenere solo a fronte di una copertura vaccinale importante", sostiene Farinelli.

E aggiunge: "La Società Italiana di Pediatria, nel mese di giugno, ha approvato e diffuso un documento che comprende alcune raccomandazioni, tra cui la somministrazione di vaccini ad mRNA approvati da Ema e Aifa (come il vaccino Pfizer, che è quello che sarà somministrato) ai soggetti di età superiore ai 12 anni- spiega Farinelli- e sono noti anche gli effetti collaterali, assimilabili a quelli registrati negli adulti: febbre, sindrome simil-influenzale, dolori diffusi, facilmente trattabili con paracetamolo".