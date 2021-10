In Valle spesa sanitaria pro capite tra le più alte d'Italia

"La Valle d'Aosta è tra le regioni con il più alto livello di spesa pro capite per i servizi sanitari, ma il sistema sanitario pubblico non è in grado di offrire risposte immediate ai suoi cittadini". Lo ha affermato oggi Domenico Falcomatà, della segreteria del sindacato dei pensionati (Spi) della Cgil della Valle d'Aosta (nella foto) durante la conferenza stampa di presentazione dell'indagine Ires sul sistema socio-sanitario e sanitario valdostano.

La spesa sanitaria media pro capite in Valle d'Aosta si aggira attorno ai duemila euro, al di sopra della media nazionale che è di 1.875 euro pro capite. Anche la spesa per le compartecipazioni dirette dei cittadini ai costi dei farmaci e delle prestazioni, 90 euro pro capite, è la più alta d'Italia.



Lo studio ha anche messo in evidenza le principali criticità emerse con maggior enfasi durante la crisi pandemica, vale a l'alto tasso di ospedalizzazioni a fronte della mancanza di un adeguato livello di assistenza sul territorio, le lunghe liste d'attesa e la mancanza di personale medico adeguato, con spiacevoli ricadute soprattuto sulla fascia anziana della popolazione, in continuo incremento.

La regione è anche fanalino di coda nella presa in carico dei disabili e degli anziani non autosufficienti, nella tutela della salute mentale e contrasto alle dipendenze. Il tasso di "forti bevitori" che quotidianamente consumano alcool in Valle si aggira intono al 23%, il più alto d'Italia dopo Bolzano.

Francesco Montemurro, direttore Ires Cgil Piemonte, ha affermato che "Il Defr 2021-2023 appena approvato dalla Regione è pieno di buoni propositi ma non fissa azioni concrete nel breve e nel lungo periodo in termini di obiettivi concreti risorse da assegnare e tempi di realizzazione".

Il nuovo Piano regionale per la salute e il benessere sociale rimette al centro la realizzazione del "progetto ospedale", che ha generato tra l'altro intense frizioni politiche. "La costruzione di un nuovo ospedale è stata indicata come preferibile dalla maggior parte degli intervistati - ha aggiunto Montemurro- collocarlo fuori città migliorerebbe la qualità della presa in carico delle lungodegenze, per la possibilità di accogliere i pazienti in spazi più ampi e immersi nel verde".