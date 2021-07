Nuove misure per l'autoimprenditorialità - imprese a tasso zero

E’ attiva la misura “Nuove imprese a tasso zero” che ha l’obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

La misura si rivolge ai giovani e alle donne che vogliono avviare nuove imprese in Italia, e che prevede agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto

La misura è rivolta alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Le iniziative ammissibili a finanziamento riguardano la produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi alle imprese, commercio e turismo.

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia

Per approfondimenti: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita