IL POUSSA CAFE @SINDROME DONNARUMMA@ DISPACCIO 14 LUGLIO

Questa volta due esponenti di governo non vanno davanti alle telecamere per esibire un uomo in manette, ma per testimoniare il proprio impegno in difesa di fondamentali principi costituzionali, proprio lì dove sono stati più gravemente violati: nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La novità sta nel fatto che questa volta due esponenti di governo non vanno davanti alle telecamere per esibire un uomo in manette da sbattere in galera per un video di propaganda, come fecero, con Cesare Battisti, il predecessore di Cartabia al ministero della Giustizia, Alfonso Bonafede, e l’aspirante predecessore di Draghi a Palazzo Chigi, Matteo Salvini, in quel momento ancora vicepresidente del Consiglio: un oltraggio alla dignità della persona e allo stato di diritto che resterà una macchia indelebile sulla loro carriera politica e sul governo che in quel momento rappresentavano.

Speriamo lo capiscano, prima o poi, anche i tanti dirigenti della sinistra affetti dalla sindrome Donnarumma, che a febbraio, con la nascita del governo Draghi, sono finiti in paradiso senza nemmeno accorgersene. E che, al contrario di Donnarumma, neanche avevano fatto nulla per meritarselo.