Presidente Lavevaz, 'obbligo green pass non è all'ordine del giorno'

Va cauto il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, sulla possibile 'obbligatorietà' del green pass.

Sull'iniziativa forzosa annunciata in Francia dal premier Macron "e su cui anche in Italia ci si sta confrontando a livello centrale - afferma Lavevaz - contiamo che ci sia occasione di parlarne nei futuri incontri in programma tra i presidenti delle Regioni, anche se ancora il tema non è all'ordine del giorno".

Nel dirlo, il presidente Lavevaz specifica che "per noi la priorità rimane la revisione dei parametri per le zone di rischio contagio, che con l'avanzamento della campagna vaccinale e il miglioramento del quadro non può basarsi solo sul dato dell'incidenza che è particolarmente penalizzante per le realtà più piccole. Occorre di certo tenere conto dell'occupazione del sistema sanitario".

Questo "lo diciamo da mesi e speriamo che il dossier sia preso finalmente in considerazione, ora che la questione coinvolge Regioni più popolose della nostra",