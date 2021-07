Al via borse studio per studenti valdostani fuori Valle

Da domani giovedì 8 luglio gli studenti valdostani delle scuole secondarie superiori potranno presentare domanda per le borse di studio relative all'anno scolastico 2020/2021, messe a disposizione dall'assessorato regionale all'Istruzione. L'iniziativa è rivolta agli studenti degli istituti secondari superiori che non esistono in

Valle d'Aosta e agli iscritti alle scuole secondarie situate fuori regione per motivi legati alla pratica di attività sportive o artistiche.



Gli avvisi di concorso e la modulistica per la presentazione della domanda sono presenti sul sito della Regione, alle voci 2canali tematici - istruzione - diritto allo studio ordinario - a.s. 2020/2021 - Scuole secondarie di secondo grado fuori Valle - Bando di concorso Borse di studio - Domande on line Borse di studio 2020/2021'.

Le domande dovranno essere presentate entro il 27 agosto; per informazioni telefonare ai numeri 0165 275857/58.