Al via domenica le manifestazione estive dell'Anpi sulla Resistenza

Quasi azzerato ad aprile per le restrizioni Covid, parte da Nus il calendario degli eventi estivi della sezione valdostana dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia-Anpi. Domenica 18 luglio, dalle 10 alle 12, al centro di sci nordico di Saint-Barthélemy, la fumettista Erika Centomo terrà un laboratorio di fumetto dal titolo "Una domenica con i partigiani".

Alle 15.30, al villaggio di Baravex, presentazione del libro "La fune d'acciaio" della sorella di Erika, Katja Centomo, pubblicato da Einaudi Ragazzi. A seguire una delegazione composta da alcuni rappresentanti dell'Anpi valdostana e dell'Anpi Giaveno-Val Sangone che, insieme al sindaco di Nus, Fabio Grange, deporrà una corona ai piedi della targa commemorativa in ricordo degli 11 partigiani uccisi il 18 luglio 1944 in una delle più atroci rappresaglie della storia valdostana.



Giovedì 22 luglio, in occasione dell'intitolazione della biblioteca di Viale Europa ad Aosta alla deportata Ida Desandré, alle 18 verrà scoperto il murales realizzato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado con il professore Salvatore Cosentino.

Prevista l'esibizione di Roberto Contardo, figlio della deportata, che canterà "Pe pas perdre lo tzemin" dedicato alla mamma, mentre il nipote Alessandro Contardo leggerà un brano da lui dedicato alla sua bisnonna. Venerdì 23 luglio appuntamento a La Thuile, a Terre-Noire.

Alle 11 si svolgerà la cerimonia di commemorazione dell'eccidio nazifascista dell'agosto 1944 a cui presero parte i savoiardi e valdostani. L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione dei combattenti e degli amici della Resistenza (Anacr) e con la federazione nazionale dei deportati, internati resistenti e dei patrioti (Fndirp) della Savoia.