Aosta: Residenti ex Casa Gagliardi scrivono all'Arer, 'qui troppi illeciti, fate qualcosa'

A volte più a volte meno, ma restano sempre agitate le acque al quartiere Cogne di Aosta. Nei giorni scorsi è giunta alla segreteria dell'Azienda regionale di edilizia residenziale-Arer, che gestisce gli alloggi Erp, la lettera di alcuni residenti nella palazzina popolare ex Casa Gagliardi che chiedono un intervento perchè, a loro dire, i dipendenti dell'impresa di pulizie che settimanalmente sono incaricati della manutenzione dello stabile piuttosto che svolgere i loro compiti sarebbero dediti a frequentazioni 'dubbie' con alcuni pregiudicati della zona.

Segnalato anche l'episodio di cui si è reso protagonista un inquilino, anch'egli pregiudicato, che avrebbe messo in fuga minacciandoli e giungendo quasi ad aggredirli gli operai incaricati di riparare il citofono condominiale.

"Confermo il recepimento della missiva e non posso ovviamente rivelarne il contenuto - precisa Manuele Amateis, direttore dell'Arer - ma per quanto riguarda gli operai della ditta incaricata della riparazione dei citofoni, 'scappati' per evitare le intemperanze di un condòmino, sono stati richiamati per poter completare il loro lavoro in tutta sicurezza".