Forte di Bard attrazione turistica di maggior successo in Valle

L'attrazione turistica più amata in Valle d'Aosta è il Forte di Bard. Ad affermarlo è un'indagine condotta da Musement, la piattaforma digitale che permette di prenotare più di 55.000 esperienze di viaggio in oltre 140 paesi del Mondo. Ai fini dell'indagine, sono state prese in considerazione circa 2.000 attrazioni turistiche dislocate lungo tutta l'Italia, eccezion fatta per piazze e attrazioni condivise da più regioni.

L'attrazione con il maggior numero di recensioni su Google è stata considerata la più amata della nostra regione: con le sue 9.917 recensioni il Forte di Bard conquista il primo posto della classifica delle attrazioni valdostane, seguito dal Parco Nazionale del Gran Paradiso (7.553 recensioni) e dal castello di Fénis (6.238 recensioni). I castelli e le fortezza risultano quindi i luoghi più amati e visitati della Valle rispetto alle località di alta quota.

Nelle altre regioni, grande successo per i musei e per i parchi archeologici. In testa il Parco Archeologico di Pompei (Campania), che conta 41.329 recensioni, seguito dalla Valle dei Templi di Agrigento (Sicilia), con 30.189 recensioni. Fra i musei, spicca il Museo Egizio di Torino (Piemonte), che si guadagna 30.936 recensioni. Due i centri storici premiati per la loro unicità, con i celebri Sassi di Matera (Basilicata) e gli affascinanti Trulli di Alberobello (Puglia).