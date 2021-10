La Regione vende alloggi, terreni, un capannone e una piscina

Sono quattordici, 12 fabbricati e due terreni di proprietà regionale dislocati su tutto il territorio valdostano, gli immobili che la Regione ha messo all'asta in questi giorni.

La vendita avverrà in seduta pubblica mercoledì 6 ottobre, alle 10,30 nella saletta delle manifestazioni, al piano terra di Palazzo regionale. Tra i vari fabbricati all'asta uno solo è ad Aosta: si tratta dell'immobile Cappella San Vincenzo (362 metri quadri, base d'asta 140.000 euro) di via Malherbes 21.

È in vendita anche l'intero stabile del'ex Guglieliminetti nel centro storico di Châtillon (base d'asta 144.925 euro). I suoi due appartamenti, uno di 248 metri quadri collocato al primo piano (base d'asta 105.400 euro) e un altro di 92 metri quadri e base d'asta 39.525 euro al secondo piano, potranno anche essere acquistati singolarmente. La presenza di un'offerta valida per l'intero immobile sarà comunque preferita alle offerte pervenute per i singoli alloggi.

All'asta anche il complesso rurale Lo Bien di Gignod (1.857 metri quadri a destinazione agricola, 240 metri quadri di abitazione e 1.195 di terreni; base d'asta 901.000 euro), le costruzioni del villaggio Pera Carrà di La Thuile (1.198 metri quadri di fabbricati e 8.488 metri quadri di terreni; base d'asta 950.000 euro), l'ex-osteria di Perloz (187 metri quadri di fabbricato e 528 metri quadri di terreni; base d'asta 110.625 euro), il capannone San Grato in località Les Iles di Pollein, (517 metri quadri di fabbricato e 108 metri quadri di area esterna ad uso esclusivo; base d'asta 373.893 euro); l'ex Liceo Scientifico di Pont-Saint-Martin (1.296 metri quadri di fabbricato; base d'asta 284.750 euro).

In vendita viene messo anche l'ex hotel Miramonti di Pré-Saint-Didier (1051 metri quadri; base d'asta 1 milione 450.000 euro); i fabbricati rurali del Villaggio Surirer a Valgrisenche (1.084 metri quadri di superficie complessiva; base d'asta 460.000 euro) e la piscina Giomein comprensiva di locali accessori a Breuil-Cervinia (704 metri quadri di fabbricato e 1.496 metri quadri di terreni; base d'asta 498.344 euro).



Completano l'offerta due fabbricati a Verrès: si tratta dell'immobile Ex Alluver in località La Fabbrica (758 metri quadri; base d'asta 151.000 euro) e lo stabile in via Circovanlalazone (base d'asta 244.375 euro), vendibile in alternativa in tre appartamenti singoli, tutti dotati di cantina, balconi e box auto: due da 79 metri qquadri di superficie abitabile con base d'asta sui 67.000 euro e uno da 111 metri quadri di superficie abitabile e 108.378 euro di base d'asta. Anche in quest'ultimo caso l'offerta per l'intero stabile è preferita a quelle pervenute per i singoli appartamenti. La Regione cerca infine degli acquirenti per il terreno da 1.147 metri quadri situato in località Abérieux a Courmayeur e per alcuni appezzamenti di terreni (totale supergicie 3.737 metri quadri) dislocati in località Thovex a Saint-Christophe. Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte in busta chiusa all'Ufficio protocollo dell'assessorato alle Finanze entro le 12 del 5 ottobre. Altrimenti potranno consegnare la busta direttamente al funzionario il 6 ottobre, giorno della gara, dalle 9,30 alle 10,30. Per informazioni su modalità di presentazione delle domande, planimetrie e documentazione dei lotti in vendita è possibile consultare il sito www.regione.vda.it, alle voci "canale tematico Bilancio Finanze, sezione Valorizzazione del patrimonio", rubrica "La Regione vende".