Il pilota condannato per la tragedia del Rutor si dichiara innocente e prepara battaglia

"Sono innocente, mi affiderò alla Corte di Cassazione nella speranza, ancora una volta, che i giudici si avvalgano delle più attendibili e minuziose analisi scientifiche effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per determinare le cause dell'incidente".

Così scrive in una lettera indirizzata ai giornali Philippe Michel, il 66enne francese pilota e istruttore di volo condannato in secondo grado, lo scorso aprile, a quattro anni e sei mesi di reclusione per la tragedia del ghiacciaio del Rutor.

Iil 25 gennaio 2019 morirono sette persone nello scontro tra un aereo da turismo partito da Megève (Francia) e un elicottero, che faceva servizio di eliski, con base a Courmayeur (Aosta).

Lo scontro, secondo i giudici, avvenne mentre l'elicottero stava decollando e l'aereo su cui si trovava Michel, con due allievi, era in fase di atterraggio sul ghiacciaio: al pilota contestano soprattutto di "avere mancato di prestare attenzione durante il volo a vista, alla presenza di altri velivoli".

Secondo la relazione pubblicata a giugno dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo-Ansv, "fondamentale per la ricostruzione dei fatti", ribadisce Michel, l'incidente è stato causato "da un' insufficiente attività di look-out da parte di entrambi gli equipaggi".

Nel processo con rito abbreviato la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, riducendo però la pena inflitta (era di sei anni e otto mesi di reclusione) in virtù delle attenuanti generiche (per il risarcimento alle parti civili e l'assenza di pregiudizi penali).