Alloggi Erp e assunzioni nelle partecipate tra i temi 'caldi' del prossimo Consiglio Valle

Il Consiglio Valle è convocato in seduta ordinaria mercoledì 21 e giovedì 22 luglio 2021, a partire dalle ore 9, per trattare un ordine del giorno composto di 37 oggetti, tra cui due iniziative legislative, un provvedimento amministrativo, otto interrogazioni, 20 interpellanze e una mozione.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Assemblea è chiamata ad approvare due progetti di legge: un disegno di legge della Giunta per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, su cui relaziona il consigliere del PCP Antonino Malacrinò e su cui la seconda Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 12 luglio; una proposta di legge del gruppo Lega VdA che contiene disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso, su cui relaziona il consigliere della Lega VdA Paolo Sammaritani e su cui la terza Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità il 12 luglio.

All'esame vi è anche la proroga, per il triennio 2022-2024, della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2021-2023, su cui la seconda Commissione ha dato parere favorevole a maggioranza nella seduta del 12 luglio.

Tutte e otto le interrogazioni sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: risorse a disposizione della Regione per il finanziamento degli interventi dei Programmi di sviluppo rurale 2021-2022; misure a favore degli enti culturali regionali a seguito dei minori incassi derivanti dalla gratuità degli ingressi per i minori di 25 anni; revisione del regolamento regionale 2/2007 in materia di requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; rispetto dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi ERP di cui alla legge regionale 3/2013 in materia di politiche abitative; invio da parte dell'Azienda USL di avvisi sulla disponibilità vaccinale anti-Covid anche a coloro che hanno completato il ciclo; benefici ottenuti dalla Regione nell'ambito del progetto "Modello integrato di salute per una montagna inclusiva"; fabbisogno di medici di base per il presidio dell'intero territorio valdostano; mappatura dei bisogni emersi nel corso della pandemia e ambiti prioritari di intervento.

Sono invece 20 le interpellanze iscritte all'ordine del giorno, di cui 15 del gruppo Lega Vallée d'Aoste: ruolo del parere formulato dall'Associazione Stampa Valdostana in sede di assegnazione dei servizi di informazione giornalistica a mezzo agenzia stampa in favore della Giunta regionale; studio scientifico sullo stato quantitativo e qualitativo della pernice bianca e della lepre variabile; applicazione delle misure di rilancio del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità; individuazione di una tappa in Valle del prossimo Giro d'Italia; criticità rappresentate dalle proloco valdostane in merito all'utilizzo del "Green Pass" per l'accesso alle sagre estive; modalità per le assunzioni a tempo indeterminato nella società in house INVA Spa; economie sui trasferimenti regionali in favore della Cittadella dei Giovani per la mancata o limitata erogazione del servizio negli anni 2020 e 2021; analisi di contesto su costi e qualità dei servizi offerti dalla società INVA Spa; misure per calmierare l'effetto degli aumenti in Valle d'Aosta della tassa sui rifiuti; protocollo congiunto con altre regioni alpine per la riapertura in sicurezza degli impianti sciistici per la stagione invernale 2021-2022; percorso di approfondimento sui temi della rigenerazione urbana e della percezione estetica dei luoghi; progetto di variante dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo universitario della Valle d'Aosta; analisi costi-benefici derivanti dall'adesione dell'Azienda USL alla convenzione Consip MIES 2 per l'affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle pubbliche amministrazioni; stanziamenti a favore di interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane e inabili (legge regionale n. 80/1990); ritardo nella predisposizione del Piano triennale 2021-2023 degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Tre interpellanze sono state depositate dal gruppo Pour l'Autonomie: tutela della monticazione delle mandrie valdostane; interventi strutturali necessari per l'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci a partire dal 2023 a Breuil-Cervinia; risorse finanziarie per garantire alla Federazione valdostana sport popolari la realizzazione di corsi nelle scuole valdostane. Altre due interpellanze sono state invece presentate dalle Consigliere del gruppo PCP: fattibilità del collegamento intervallivo di Cime Bianche e programma dei lavori del tavolo di confronto con il Comune di Aosta per la realizzazione del nuovo Ospedale regionale.

Il Consiglio discuterà anche una mozione del gruppo Lega Vallée d'Aoste per l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) aggiuntivi regionali dell'esenzione per le terapie farmacologiche delle pazienti affette da endometriosi negli stadi clinici di primo e secondo grado.