Aosta: Il Piano Mobilità dell’assessore Sartore non convince in pieno Confcommercio

La Giunta di Gianni Nuti ha ripreso il piano approvato nel 2011 che delinea le politiche della mobilità integrata ma ora come evidenzia l’assessore alla mobilità, Loris Sartore, “ha la necessità di essere rivisto tenendo conto delle mutazioni intervenute sia nell'assetto urbano, sia in quello socio-economico”.

Gli obiettivi di fondo e l'impostazione vengono confermati “in quanto alla sostenibilità, che si traduce – spiega l’assessore - nella ricerca dell'integrazione tra le politiche per la mobilità, quelle ambientali e territoriali e gli strumenti di pianificazione-programmazione a scala locale”.

Nella sostanza gli obiettivi politici vengono perseguiti “attraverso azioni a favore degli spostamenti sui modi di trasporto a minor impatto ambientale: pedonali, ciclabili, trasporto collettivo e azioni che scoraggiano gli spostamenti in auto, incoraggiandone un uso più efficiente, o ancora l’incremento dell’accessibilità, con particolare attenzione a quella quota di popolazione che non dispone per reddito e/o età di un mezzo individuale di trasporto”.

Ed è proprio su questo punto che Graziano Dominidiato, presidente di Fipe-Confcommercio VdA, punta il dito: “mi sembra che nei progetti di sostenibilità ambientale si sia tenuto poco conto della sostenibilità economica per le tante aziende interessate e che non sia stata valutato attentamente l'impatto che il nuovo piano mobilità potrà avere, con il rischio di penalizzarle con i nuovi sensi di circolazione e con l’ampliamento delle ztl”.



Infatti, la revisione ha riguardato innanzitutto l'attualizzazione delle analisi sul sistema viabile, quello della sosta, delle ZTL e delle aree pedonali, il sistema del trasporto pubblico locale e la ciclabilità. “Molte scelte del 2011 – aggiunge Sartore - non hanno ancora trovato attuazione (si pensi agli interventi che riguardano l'Università e l'Ospedale) vengono confermate quali, ad esempio: la completa pedonalizzazione dell'Arco d'augusto; la realizzazione di un hub trasportistico nell'area Fa8 ossia la cosiddetta Porta Sud, che consentirà di realizzare un nodo di interscambio tra i vari mezzi di trasporto; la realizzazione del prolungamento di Via Paravera sino in Via Valli valdostane e quello di Via Vittime del Col du Mont sino in Via Page (Croix Noire)”.



Nell'ottica della fluidificazione del traffico vengono previste nuove rotatorie: - via Roma -via de la Pierre -Via Consolata; - corso Battaglione Aosta-via Elter-via Lys; - piazza Salvadori.

“Con l'apertura dei nuovi parcheggi in zona ex Testa Fochi – rimarca l’assessore sarà possibile rendere Via M. Solarolo una ZTL e liberare progressivamente Piazza della Repubblica dai parcheggi, consentendo una riprogettazione della piazza”.

Ed è proprio questa scelta che preoccupa Dominidiato: “Più che una scelta a favore dello sviluppo socio economico mi sembra che le scelte rispondano a convinzioni ideologiche che dimostra come non ci sia un reale impegno da parte dell'amministrazione nel far ripartire il commercio in centro in un momento davvero difficile per tutto il settore che rappresentiamo".

Dominidiato ribadisce che “la posizione di Fipe-Confcommercio non è di certo quella di opporsi al nuovo piano mobilità ma che risulta necessario un attento studio dell'impatto che avrà la nuova viabilità sia sui cittadini che sulle attività commerciali; come ribadito più volte non si possono chiudere al traffico strade e piazze senza prima aver definito soluzioni alternative per la sosta e il transito dei pedoni.

Non è sufficiente aprire i nuovi parcheggi in zona testa Fochi ma è fondamentale che le persone percorrano i collegamenti verso il centro in vie progettate per i pedoni, che siano residenti o turisti. Se chiudiamo ad esempio un tratto di via monte Solarolo ma la strada rimane tale quale, come già avvenuto all'arco d'Augusto, non viene fatto di certo il bene della città. Il centro storico sta morendo e in alcune vie stiamo assistendo ad una progressiva desertificazione commerciale; bisogna porre molta attenzione che queste modifiche non comportino un peggioramento per le attività economiche esistenti".

Conclude Dominidiato: "Teniamo ben presente che non è un piano mobilità che può cambiare le sorti di una città. C'è bisogno di eventi, di iniziative e di politiche economiche mirate per rimettere in piedi il turismo, mettendo al centro del progetto i residenti, i turisti e le attività economiche. Ad oggi la situazione non è di certo rosea e tutti i cambiamenti vanno ponderati con molta attenzione, a maggior ragione adesso dove le imprese sono in grossissime difficoltà dopo un anno e mezzo di crisi economica tremendo, e scelte sbagliate possono avere un impatto dramamtaico sulle imprese e di conseguenza su centinaia di famiglie".