AOSTA: Corrado Cometto l'assessore con l'interesse per la Cosa Pubblica

Corrado Cometto è nato ad Aosta, dove vive tuttora, il 15 gennaio 1961. Ha frequentato le scuole ad Aosta diplomandosi al liceo scientifico Bérard. Si è laureato in ingegneria civile, sezione Trasporti, al Politecnico di Torino. Dopo un’esperienza lavorativa a Grenoble ha avviato l’attività professionale di progettista nell’ambito delle infrastrutture e dell’architettura, partecipando alla realizzazione di varie opere infrastrutturali e architettoniche. Sensibile alle tematiche ambientali persegue, anche nella vita privata, la riduzione della sua personale “impronta ambientale” promuovendo ogni forma di risparmio energetico e privilegiando il trasporto con mezzi a emissioni zero.

Vive da sei anni con la moglie, Barbara, e ha una figlia, Claudia, 23 anni, che da poco ha intrapreso la professione di fisioterapista.

Appassionato di musica, classica e rock, ha sempre praticato attività sportive individuali all’aria aperta tra cui il parapendio e il windsurf. Non si fa mancare, ancora oggi, una gita in montagna alla settimana, a piedi o, d’inverno, con gli sci

Assessore cosa significa Gestione del territorio?

Sono tutte quelle attività che riguardano la manutenzione e la cura degli spazi pubblici, dalle strade alle aree verdi, ma anche gli impluvi in collina, dove viene regolarmente svolta la pulizia degli alvei. Attività che impegnano gli Uffici in programmazione, appalto, verifiche e controlli. E impegnano le squadre di operai, da sempre attivi per la soluzione delle problematiche più urgenti.

Dopo questa precisazione si ritiene un professionista imprestato alla politica o la politica ha adulato il professionista?

Non mi pare di avere delle caratteristiche personali che richiamino l’adulazione. Si tratta di una decisione del tutto personale… un interesse per “la cosa pubblica” che, grazie ad Alliance Valdotaine, ha trovato una “applicazione pratica”.

Come mai una decisione tanto importante?

Ho sempre seguito da vicino la politica della nostra regione, ma senza ruoli impegnativi. Ho sofferto, durante gli ultimi anni, un periodo di governo autoritario, ma, a mio avviso, di discutibile autorevolezza, con poche idee calate dall’alto e una inesistente predisposizione all’ascolto e alla discussione produttiva, finalizzata ad una sintesi mediata. Ho pensato che la valle d’Aosta meritasse modi diversi di fare politica, più “morbidi” e con un occhio all’apertura verso idee innovative e verso l’esterno… Una politica fatta da persone “normali” (non superuomini, per intendersi) che si prestassero, per un periodo limitato, con impegno, al bene comune…

Da professionista quale cassetto ha aperto appena entrato in assessorato e cosa ha trovato?

Tra le varie attività dell’assessorato c’è quella del Servizio idrico Integrato. Quando ho saputo che c’erano somme ingenti che cittadini e attività commerciali devono al Servizio ho chiesto agli Uffici di fare uno studio approfondito… è emersa una situazione ancora peggiore di quanto inizialmente prospettato: quasi 2 milioni di euro di crediti… attività commerciali che debbono fino a 50.000 euro e amministratori di condominii che devono dai 30.000 ai 250.000 euro. Il risultato è stato una delibera di Giunta di indirizzo: gli Uffici potranno finalmente disporre la chiusura dell’erogazione di acqua potabile alle attività commerciali morose e ridurre la portata gran parte delle utenze residenziali. Tengo a precisare che trattasi di crediti maturati fino al dicembre 2019… in un periodo, quindi, pre-Covid.

Assessore, così non si fa tanti amici!

Penso sia un dovere di chi amministra pretendere il pagamento delle somme dovute all’Amministrazione. Per giustizia e per rispetto di tutti coloro, e sono la stragrande maggioranza, che pagano regolarmente. Sono somme che servono a garantire la qualità del servizio che, tra l’altro, è di grande qualità. A tal riguardo giova citare un recente articolo di Altroconsumo (giugno 2021) dove l’acqua di Aosta ha il massimo dei punteggi su tutti gli indicatori chimico-fisici: è importante che si incrementi la fiducia nel bere acqua di rubinetto anche per ridurre la produzione/diffusione della plastica e l’inquinamento per il trasporto delle bottiglie.

In generale quale è lo stato di salute dell’assessorato?

Ci sono competenze di alto livello in tutti i campi… Anche se, come in tutte le amministrazioni d’Italia, ci sono lacune nelle risorse umane… e l’età media (nulla contro i vecchietti… lo sono anch’io), è molto elevata. Basti pensare che in Germania gli under 35 sono quasi il 30%, mentre da noi sono meno del 5%. E’ il risultato del blocco delle assunzioni che ha portato il comune ad un sotto organico di circa 100 unità.

In ogni caso ho trovato, sia negli uffici che in officina, persone motivate… la sfida è quella di farle lavorare meglio, agendo sull’organizzazione e sullo snellimento delle procedure.

Un bilancio di questi primi 10 mesi di Assessore?

La riorganizzazione della macchina comunale ha assorbito parecchie energie. Ritengo che l’importanza dell’area tecnica sia stata sottovalutata, nel recente passato. Si è pensato che due dirigenti potessero fare il lavoro di quattro. Un errore.

Il 12 luglio ha preso servizio una nuova Dirigente all’area T1. Confidiamo che un nuovo innesto possa agevolare il lavoro al quarto piano. Certo che occorrerà anche mettere mano all’organico, compatibilmente con i limiti di bilancio.

La riattivazione della procedura di PPP per l’impianto di illuminazione, la convenzione con IVAT per l’arredo urbano, della quale il prossimo anno si vedranno i primi risultati, i bandi Qualità dell’abitare sul Quartiere Cogne e Rigenerazione Urbana per il Quartiere Dora sono stati i più importanti impegni condivisi con gli altri membri della Giunta.

In ogni caso stando a contatto con la macchina amministrativa ci si rende conto che sono molteplici le attività che riguardano la conduzione ordinaria di tutto il patrimonio; un enorme lavoro fatto da Uffici e Operai di cui si tende a percepire (e magari ad enfatizzare) solo qualche piccola mancanza.

Avete unito tutti gli operai formando una squadra di 25 persone?

E’ un’altra sfida importante. Pensiamo che l’unione faccia la forza. Perseguiremo una sinergia tra gli operai semplificando le procedure di acquisto delle merci necessarie al loro lavoro e promuovendo, ove possibile, una interoperabilità tra le varie figure. Come ho detto loro in occasione di un recente incontro, tutti insieme costituiscono una delle più grandi aziende di manutenzione della Valle.

Come sarà Aosta nel 2025?

E’ una domanda difficile…

Forse è la risposta che non è facile...

Ricordo un dibattito pre-elettorale tra i due candidati sindaci al ballottaggio… al Giacosa Gianni Nuti disse al suo avversario che “ … in caso di sua elezione … sarebbero state più le cose non fatte di quelle fatte”. Questo per rappresentare le difficoltà oggettive di azione di un amministratore. Ma occorre essere ottimisti e lavorare per fare… dobbiamo riuscire a dare un impulso agli interventi già previsti e programmarne di nuovi.

Penso al Montfleuri, dove sono 23 anni che si progetta e non si conclude… così come il parco Tourneuve (21 anni di progetti) e le opere viabili previste sull’asse di via Monte Emilius, prodromiche alla completa pedonalizzazione dell’Arco d’Augusto. Abbiamo riavviato i contatti con progettisti e pensiamo di andare avanti…

Certo è che la Giunta Nuti ha trovato un’eredità poco invidiabile…..

Guardiamo al futuro… in ogni caso ci siamo trovati anche iniziative importati avviate che avremo l’onore di inaugurare. Penso al Contratto di Quartiere, a piazza Giovanni XXIII, a via Elter…

Quali le priorità che state affrontando?

La priorità principale è il Palaindoor. Quando abbiamo avuto contezza della situazione ereditata non abbiamo perso un attimo. Perché può sembrare facile… ma noi non abbiamo poteri commissariali con i quali, probabilmente, sarebbe già tutto fatto. Dobbiamo agire secondo il Codice dei Contratti per cui gli Uffici hanno fatto tutti gli atti necessari per arrivare alla presentazione ed approvazione di un progetto ai VVF e, ora, siamo in dirittura di arrivo del progetto esecutivo del primo lotto.

Sarà subito appaltato e entro l’anno dovremmo avere un aggiudicatario. Pochi mesi di lavoro (in assenza del progetto non posso essere più preciso) e la pista di atletica indoor e la palestra di arrampicata potranno nuovamente essere agibili.

Parallelamente andremo avanti con il secondo lotto perseguendo il completo adeguamento della struttura.

Abbiamo ridato impulso anche ad altri interventi minori, ma non meno importanti: il parcheggio di Excenex, rifinanziato e in appalto, il rifacimento di un muro crollato (nel 2011) a Movisod, il rifacimento della pavimentazione di via D’Avise, in pieno centro storico, e la posa di colonnine elettriche a servizio dei mercati di viale della pace e del Quartiere Cogne: nel 2021 non è più accettabile produrre l’energia elettrica per il funzionamento dei frigoriferi degli ambulanti bruciando benzina in gruppi elettrogeni a pochi metri dai clienti.

Stiamo anche avviando la progettazione della ristrutturazione della pista di atletica del Tesolin, attesa da anni da parte degli atleti. Pensiamo di appaltarla il prossimo anno.

Un sogno nel cassetto?

“Da quando lavorai, per alcuni mesi, come consulente, nell’Ufficio del Piano regolatore, nel 1988, ho sempre creduto prioritario, per Aosta, un collegamento tra il centro storico e l’area Fa8 (zona telecabina per Pila, per intendersi).

Mi sono sempre immaginato la conseguente nascita di numerose strutture ricettive nel centro storico, grazie ad un incremento del turismo, e vantaggi per commercio e servizi; sciatori che a piedi raggiungono la telecabina e, chi arriva dall’Envers per lavoro, parcheggiare a sud della ferrovia e arrivare a piedi in centro. Una città più viva per gran parte dell’anno in ragione di un “unicum”: città romana, capoluogo di regione, centro culturale e… stazione sciistica. Se poi ci si collegasse a Cogne e al Parco del Gran Paradiso!

Per non parlare del parcheggio autostradale e del polo trasportistico che vedrei nell’area Fa8; autostazione delle linee extraurbane, noleggio auto e bici elettriche.

In questo “sogno” immagino l’attuale autostazione di via Carrel dedicata alle linee urbane liberando piazza Manzetti dall’ingombro dei bus e permettendone una riqualificazione paesaggistica degna della piazza che accoglie i passeggeri di ferrovia e autolinee.

Grazie