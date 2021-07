L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Hanno vinto gli Inglesi

Mentre in Italia ci anticipano un autunno "variabile"…con possibili chiusure e lockdown, in Inghilterra dal 19 luglio succederà questo; via l'obbligo di mascherina e i limiti alle interazioni sociali; non sarà più richiesto lo smart working; riapriranno tutti i pub, locali notturni e discoteche, senza limiti al numero di persone ammesse.

Esercizi commerciali e imprese potranno decidere autonomamente di richiedere prova di immunizzazione agli avventori, ma non ci sarà alcun tipo di pass vaccinale in vigore.Mi chiedo se la paura del contagio e l'obbedienza ad uno Stato ormai simil-dittatoriale si sia polverizzata in mezzo a qualche bomba-carta durante i festeggiamenti della Coppa Europea di calcio.

Gruppi di individui in giro per la città che festeggiano totalmente incoscienti della manipolazione psicologica di cui sono vittime. Sarebbe bastato scendere in piazza con la stessa motivazione per dire 'Basta' a tutte le restrizioni inutili subite con conseguenze irreversibili economiche, sociali e psicologiche sul nostro Paese, e per ricordare tutti quei morti che non ci hanno nemmeno permesso di salutare!!! siamo solo capaci di obbedire disobbedendo ai nostri diritti.

Ma se il movente di tale obbedienza era giustificato dalla paura di un virus che ha fatto morire la dignità umana, o dalla paura di una pandemia senza logica, ora mi chiedo come sia possibile che tale paura si sia assorbita completamente mentre c'è ancora gente che crede che il green pass sia obbligatorio e che un vaccino ci renda libreri. Se invece questa obbedienza era ed è motivata dal luoghi comuni e dalla mancanza di coscienza e conoscenza, allora non mi stupisco che anche questa volta si sia agito con la stessa leggerezza con cui ci siamo auto-censurati.

I veri campioni di Europa sono forse gli inglesi, che sono scesi in piazza per manifestare senza paura contro dispositivi che ritenevano ingiusti e hanno avuto il coraggio di mettere la stessa enfasi che noi italiani mettiamo per una palla che gira in campo, per tutelare la loro libertà individuale e dire 'Basta' a sporchi giochi politici internazionali.

E infatti hanno marciato lungo Hyde Park verso il Parlamento, CON LE BANDIERE IN MANO, per chiedere la fine delle restrizioni: Il motivo principale per cui ci troviamo qui è che questo lockdown è arrivato a scapito della nostra libertà e dei nostri diritti" hanno detto i manifestanti. Che sono riusciti a far dimettere il ministro della Salute, Hancock, per un bacio dato a una donna: "Se lui viola le norme anti Covid perchè dobbiamo rispettarle noi?" ha tuonato la piazza.

Mi stupisco con grande amarezza del fatto che che siamo considerati l'esempio in Europa di un popolo fortemente corresponsabile e complice di un apparato politico che viola apertamente gli articoli 1 (obbligo di rispettare i diritti dell'uomo) e 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea.

Solo una dittatura si permette di emanare leggi o ancor peggio decreti che non sono costituzionali, in netta opposizione ad una legislazione europea da rispettare.Ammassi (assembramenti? No, quelli sono vietati...) di persone che festeggiano un Europeo vinto e che offendono l'inno di Mameli ormai diventato fuori luogo di fronte ad una storia spesa per rendere democratico il nostro Paese.'Siamo pronti alla morte...siamo pronti alla morte', ma io ho solo visto un popolo che della morte ha avuto paura e della morte della propria libertà non se ne è preso cura.Onore alla squadra di calcio, certamente. Disonore a noi. Popolo.

Ho sempre amato guardare le partite della Nazionale ma questa volta mi sono rifiutata. Perché in questo periodo mi vergogno di essere italiana.

Avrei tanto voluto scendere in piazza, ma con la bandiera davanti al mio viso pieno di vergogna, bagnata dalle lacrime di amarezza nel constatare che mai come prima d'ora stiamo tradendo noi stessi. I campioni d'Europa sono gli Inglesi. Non il popolo italiano.

A.A.

Gentile lettrice, prendo atto della Sua lettera con un misto di ammirazione e inquietudine: la prima per il coraggio dimostrato nell'esternare opinioni forse non così facilmente condivisibili dalla maggior parte della popolazione ma da sempre più persone, a quanto mi risulta, condivise. La seconda perchè, considerato che in Gran Bretagna è accaduto esattamente quello che Lei descrive, se anche le sue considerazioni sulla minaccia alle nostre libertà fondamentali avessero riscontro ci troveremmo di fronte a un reale tentativo di sovvertimento dell'ordine non solo nazionale: una minaccia che a me pare ancora più pericolosa del virus. Pa.Ga.