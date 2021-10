L'agenda degli amici

Questa prossima settimana sarà decisiva per il futuro della Casa da Gioco. Tanto più che, come anticipato da Aostacronaca.it venerdì notte, è giunta la sentenza della Corte dei Conti, ma anche per l’assemblea dei soci che oltre al bilancio dovrà pronunciarsi sul futuro assetto direttivo della società.

Una serie di manovre e voci stanno alimentando speranze e preoccupazioni nella cittadina termale. Nei giorni scorsi a Saint Vincent in un noto albergo della riveira delle Alpi si è visto un andirivieni di politci, personaggi più o meno amici, che si riunivano per per definire nomi e valutare le richieste da parte di tanti soggetti interessati.

Sembra infatti che l’attuale AU della Casino de la Vallée Spa verrà sostituito da l’ennesimo consiglio di amministrazione che tanto sembra piacere a forze politiche di maggioranza e sindacati al cui vertice potrebbe finire una vecchia conoscenza di via Mus: Riccardo Buat che per primo penso di applicare la Fornero alla Casa da Gioco. Per gli altri due nomi le prossime ore sbrigheranno la matassa di simpatie e revanche tra forze politiche.

Una domanda si presenta: cosa ne sarà del concordato?