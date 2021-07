Coperte le spese della 'Fondazione M.I. Viglino per la cultura musicale'

Fondi attesi e ora in arrivo per la più qualificata e prestigiosa scuola di musica valdostana.

La Giunta regionale ha infatti approvato la determinazione dell’importo complessivo per la 'Fondazione Maria Ida viglino per la cultura musicale' del contributo previsto, a titolo di concorso al finanziamento delle attività per l’anno 2021, per un importo di 1.547.788,50 euro.

La somma equivale al 90 per cento della spesa del personale indicata nel bilancio di previsione della Fondazione per l’esercizio finanziario 2021.

Sì anche all'erogarazione del saldo del contributo in questione, pari a 867.388,50 euro, volto ad assicurare lo svolgimento delle attività della Fondazione e il pagamento delle spese obbligatorie del personale.