Forza Italia VdA, 'Tajani e Zangrillo ad Aosta per rilanciare legge sulla montagna'

La visita in Valle d'Aosta del coordinatore nazionale di Forza Italia e vice presidente del Partito Popolare Europeo, Antonio Tajani, e dell'onorevole Paolo Zangrillo, componente della commissione 'Lavoro pubblico e privato' alla Camera, è culminata ieri domenica 11 luglio nell'incontro con la governance della Compagnia Valdostana delle Acque, nella sede aziendale di Châtillon.

"Un incontro molto interessante, nel corso del quale ci è stato presentato il piano strategico della società, che prevede investimenti per 600 milioni di euro nei prossimi cinque anni - ha commentato il Presidente Antonio Tajani - la visita alla Compagnia Valdostana delle Acque, inoltre, è stata l'occasione per confrontarsi sull'urgenza di dotare la Valle d'Aosta di una norma di attuazione sulle grandi derivazioni idroelettriche e sull'opportunità di slegare la stessa CVA, oltre alle società degli impianti a fune a partecipazione pubblica, dai vincoli previsti dalla Legge Madia, che ne stanno limitando la piena operatività sui mercati di riferimento".

Tajani ha spiegato che "Come Forza Italia ci facciamo carico di entrambe le richieste, interessando subito la nostra delegazione al Governo e potendo contare anche su Emily Rini nella Commissione paritetica. CVA è un'eccellenza del territorio che va tutelata, così come va data una risposta alle legittime richieste dei Vigili del Fuoco valdostani. A breve programmerò un incontro con il comandante".

La visita ad Aosta, oltre a prevedere un momento pubblico di confronto con cittadini e organi di informazione presso il gazebo allestito in piazza Chanoux, si è articolata poi in una serie di incontri con operatori turistici, professionisti della montagna, operatori del settore agricolo, categorie produttive e associazioni del territorio, tra cui Confindustria Valle d'Aosta, Confcommercio Valle d'Aosta, Associazione valdostana Maestri di sci, Associazione regionale delle Pro loco, Associazione valdostana delle imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo e Filiera della Somministrazione VdA.

"Nel corso degli incontri abbiamo potuto fare il punto della situazione valdostana in questa fase di ripartenza, recependo le richieste di intervento provenienti dal territorio da portare all'attenzione della nostra delegazione al Governo, come le preoccupazioni manifestate dai gestori di locali e discoteche e dai volontari delle Pro loco per le numerose incombenze cui sono chiamati - afferma l'onorevole Paolo Zangrillo - tra le richieste, ci sono anche alcune azioni che porterò personalmente in discussione nella commissione di cui faccio parte alla Camera".

A fare gli onori di casa, il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini.

"Avere avuto la possibilità di ospitare il Presidente Tajani e l'onorevole Zangrillo, in un periodo in cui nella nostra regione non sono previste elezioni - ha dichiarato i Rini - la dice lunga sulla grande attenzione prestata da Forza Italia alla Valle d'Aosta, che d'altra parte è dimostrata dagli oltre 70 milioni di euro assegnati dal Governo nell'ambito del fondo ad hoc per la montagna a favore di imprese, impianti a fune, operatori economici e lavoratori stagionali valdostani e dalla recente istituzione del tavolo tecnico per la montagna, fortemente voluto proprio da Forza Italia con l'obiettivo di lavorare alla predisposizione della prima legge quadro nazionale sulla montagna".