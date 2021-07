La verità 'scomoda' sul piano pandemico italiano raccontata ad Aosta da Francesco Zambon

Arriva ad Aosta alla Libreria BrivioDue il medico-scrittore dimissionario dall'Oms Francesco Zambon: “Non potevo rimanere in silenzio” è il refrain che accompagna il suo tour divulgativo nelle città italiane.

Il ricercatore che ha svelato i retroscena del piano pandemico italiano "non aggiornato" presenterà il suo libro 'Il pesce piccolo' (Feltrinelli) sabato 17 luglio alle ore 11 nella sala della Bccv in piazza Arco d'Augusto e alle ore 14,30 nella piazzetta di Briviodue in piazza Chanoux.

In entrambe le occasioni il dottor Zambon risponderà alle domande e autograferà il libro.

Il libro narra gli errori e le coperture che hanno fatto del nostro Paese il Grande Ammalato. Vi si racconta di un film degli anni 70, Cassandra Crossing, che ha molta assonanza con la storia del Covid. All’Organizzazione internazionale della salute a Ginevra (il nome nel film è cambiato) avviene un attentato, si rompe una provetta e si ha un contagio che si diffonde tramite una persona infettata che prende un treno da Ginevra a Stoccolma. Il treno viene sigillato e deviato su un ponte che sarebbe crollato. Come dire che i pesci grandi possono far sparire i pesci piccoli.