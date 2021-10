TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 10 luglio

ore 21, a Nus, presso "Il palcoscenico" all'area ex CPN in centro paese, al bivio per la strada regionale per Saint-Barthélemy, concerto conclusivo del "Nus Festival": si esibiranno gli allievi che hanno seguito i corsi. Interviene il Vicepresidente del Consiglio valle, Paolo Sammaritani.

ore 21, a Doues, località Chatelair, concerto inaugurale della quarta edizione della rassegna Combin en musique: protagonisti saranno i Motus Laevus: Tina Omerzo (voce, tastiere), Edmondo Romano (sax soprano, clarinetti, chalumeau, whistle, zurne, cornamuse) e Luca Falomi (chitarra acustica, classica, 12 corde). Il festival è organizzato dall'associazione culturale Combin en Arts, con il sostegno del Consiglio Valle, dell’Assessorato regionale dei Beni culturali, turismo, sport e commercio e dei Comuni di Doues, Ollomont e Valpelline.

ore 17,30, a Charvensod, all'alpeggio Combatissière, spettacolo teatrale Mucche Ballerine, nell'ambito della prima edizione della rassegna culturale Insoliti, a cura dell’Associazione Altitudini, realizzata con il sostegno dell'Assessorato regionale dei Beni culturali, turismo, sport e commercio e del Consiglio regionale. Sarà presente il Vicepresidente dell'Assemblea valdostana, Aurelio Marguerettaz.

Lunedì 12 luglio

ore 9,30, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per esaminare il disegno di legge sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e la proroga per il triennio 2022-2024 della validità degli indirizzi contenuti nel Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2021-2023. Entrambi gli argomenti saranno illustrati dall'Assessore regionale alle finanze, Carlo Marzi.

ore 12, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per trattare la proposta di legge presentata dal gruppo Lega VdA in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso (modificazione alla legge regionale n. 19/2007), sentendo in merito il Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, Roberta Quattrocchio.

Martedì 13 luglio

ore 18, ad Aosta, al chiostro di Sant’Orso, presentazione del libro "Ripartire! Dieci escursioni ispirate da una rinnovata voglia di vivere" di Barbara Biasia Gex. Sono presenti il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e il Vicepresidente Aurelio Marguerettaz.

Mercoledì 14 luglio

ore 9, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", convocata dal Vicepresidente Claudio Restano, per proseguire l'esame della proposta di legge del gruppo Pour l'Autonomie di modifica delle norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale (legge regionale n. 5/2000), nella parte che riguarda la nomina del Direttore generale dell'Azienda USL e la predisposizione degli elenchi di idonei all'incarico di Direttore sanitario e di Direttore amministrativo. I Commissari nomineranno anche il relatore della proposta di legge presentata dal gruppo Lega VdA per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

Giovedì 15 luglio

ore 9,30, riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per trattare l'atto di modifica di alcuni articoli del disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 36/2001.

ore 17.00, ad Aosta, Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, cerimonia di consegna di "Au coeur de la reprise", il premio istituito dal Consiglio Valle, giunto alla seconda edizione. Sono presenti il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin, e i componenti l'Ufficio di Presidenza: i Vicepresidenti Aurelio Marguerettaz e Paolo Sammaritani, i Consiglieri segretari Corrado Jordan e Luca Distort.

Venerdì 16 luglio

prima tappa del 57° Giro ciclistico internazionale della Valle d’Aosta - Mont Blanc per corridori Under 23 organizzato dalla Società Ciclistica Valdostana col sostegno del Consiglio regionale. Oggi si corre la Pollein - Pollein di 110 chilometri.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.