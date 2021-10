Torna Alpages Ouverts in quattro località di montagna

Torna Alpages Ouverts, con quattro appuntamenti nell'estate valdostana per scoprire suoni, profumi e sapori della vita d'alpeggio. L'edizione 2021 della manifestazione organizzata dall'Associazione valdostana allevatori-Arev con il sostegno della Regione, si aprirà il 17 luglio all'alpeggio Batsé, ai piedi del Cervino.

Il calendario proseguirà il 7 agosto nell'alpeggio La Nouva a Saint-Barthelemy (Nus), il 12 agosto nell'alpeggio Litteran a Palasinaz (Brusson) e il 19 agosto nell'alpeggio Grand Grimod di Pila (Gressan). Grande protagonista della tavola sarà la Fontina dop.

"E' una stagione di ripartenza per tutte le attività - ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Davide Sapinet, presentando l'iniziativa - e anche per il lavoro negli alpeggi. Con l'Arev i rapporti sono stretti e sono stati avviati il primo giorno in cui sono stato nominato assessore".

Edi Henriet, direttore di Arev, ha aggiunto: Alpages Ouverts è entrata nella tradizione delle manifestazioni estive valdostane. L'obiettivo è portare i visitatori a contatto con l'alpeggio e con i suoi prodotti unici frutto della natura e del savoir faire".