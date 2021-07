Con qualità e professionalità la ripartenza è garantita

I Tre Commessi è sinonimo di qualità ed eleganza da oltre 50 anni sul territorio valdostano. Iniziato come un semplice negozio di tessuti negli anni 50, è oramai diventato un punto di riferimento per chi vuole effettuare una scelta di classe. Pare quindi giusto tracciare un primo bilancio sulla ripresa post pandemia alla luce anche dell’avvio della stagione dei saldi estivi anche se per un negozio di nicchia come quello dell’abbigliamento e degli accessori per le cerimonie è un settore marginale.

“A risentirne maggiormente – spiegano Paolo e Matteo Marjolet, padre e figlio che proseguono la lunga tradizione dei Tre Commessi - sono i ristoranti che devono ancora osservare penalizzanti regole per il distanziamento, così come tanti altri servizi connessi, in particolare con i matrimoni che oggi, in termini di inviati e ospiti sono assai ridotti rispetto al pre pandemia”.

Guardando al passato ed all'evoluzione dei Tre Commessi, con il tempo le offerte proposte sono aumentate: dal campo dell’abbigliamento classico, con oltre 40 modelli di abiti e centinaia di camicie, “fino ad arrivare – sottolinea Matteo - a uno stile più casual, con giacconi e jeans a caratterizzare il lato più sportivo del negozio. Tra le tante possibilità offerte sottolineiamo la grande varietà di abiti da sposo, fiore all’occhiello del nostro ricchissimo magazzino”.

Dunque è cambiato il modo di rapportarsi con la clientela. “I nostri commessi – rimarca Paolo Marjolet - non sono semplici addetti alla vendita ma veri e propri esperti di stile in grado di consigliarti la soluzione più adatta al corpo e portamento del cliente”.

Insomma qualità e professionalità sono le carte vincenti per la ripartenza. “Oggi dicono i titolari dei Tre Commessi di via Chambery angolo via Lys ad Aosta – per essere competitivi si deve operare su nicchie di mercato offrendo una vasta gamma di servizi personalizzati per il cliente per soddisfare ogni esigenza”.

Esempio? “Con l'aumento delle richieste abbiamo deciso di aumentare le possibilità di scelta per il cliente, con un servizio di consegna merce in 3 giorni lavorativi. Attraverso questo strumento si ha la possibilità di far arrivare in negozio sia capi classici come abiti, camicie e pantaloni, ma anche capi più casual come jeans, giacconi e maglieria”.

Considerando i matrimoni rimandati dal 2020 ad oggi 4 su 5 sono stati posticipati ed entro fine anno stanno ripartendo una ripartenza che innesca lo slalom delle date perché chi si doveva sposare nel 2020 lo farà nei prossimi mesi e chi ha previsto le nozze nel 2021 le rinvia al 2022.

Sul settore degli eventi era calato il gelo; infatti, nel 2020 ha subito un calo del 90%. Gli eventi annullati sono stati l’80% rispetto al 2019, con una perdita per l’indotto di diversi milioni di euro in Valle (60 miliardi a livello nazionale, ndr.). La ripartenza è legata a prassi e protocolli, per questo Fipe-Confcommercio ha preparato le «Linee guida alle misure per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e sue varianti nello svolgimento di matrimoni».

“Abbiamo di fronte a prospettive confortanti – commentano Paolo e Matteo Marjolet evidenziando che - le condizioni sono radicalmente cambiate rispetto a un anno fa ma anche se le cose paiono aver imboccato la strada giusta ci vorrà del tempo per recuperare ciò che è stato perso a causa della pandemia”.