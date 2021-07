IL POUSSA CAFE @PRESCRIZIONE@ DISPACCIO 9 LUGLIO (copia 2)

La prescrizione esiste in quasi ogni paese al mondo: il problema è che, cito a memoria i dati della Commissione europea sperando di non sbagliare, nel resto d'Europa interviene su meno dell'1% dei processi, da noi sul 10%. Non è possibile che da noi quasi il decuplo in più dei processi si concluda senza una sentenza nel merito al contrario che in Francia, Spagna, Germania o Romania. (Felice Antonio Vecchione)