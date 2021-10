Un tavolo tecnico per definire dare nuova vita alla pista nera Weissmatten

“E’ già stato presentato alla quarta Commissione un documento tecnico sui piccoli comprensori sciistici della Valle d'Aosta, sul quale avvieremo un confronto perché per le ripartenze ci vuole il lavoro e l'impegno di tutti”. Lo ha reso noto il vice presidente della Giunta, Luigi Bertschy, assessore regionale allo Sviluppo economico, rispondendo ad una interpellanza di del leghista Erik Lavy.

Bertsky (nella foto) ha quindi annunciato che nei prossimi giorni sarà convocato il tavolo che comprende Finaosta, Comune di Gressoney-Saint-Jean e Monterosa Spa, “per capire come dare nuova vita all'intera infrastruttura, sapendo che vi sono una serie di difficoltà che vanno affrontate su di un piano molto concreto”.

Il Consigliere Erik Lavy, rappresentando una “situazione di totale abbandono della pista, con reti e pali lasciati sui prati”, ha richiamato “le dichiarazioni del Presidente della Monterosa Ski, che su Weissmatten ha detto che se la situazione continua così saremo sempre in disavanzo". Per Lavy si tratta di “dichiarazioni paradossali se si pensa che dovrebbe essere proprio lui a portare avanti le azioni per valorizzarla in quanto gestore. Su Weissmatten, il Consiglio regionale ha assunto un preciso impegno, quindi secondo noi alcuni amministratori dovrebbero essere ogni tanto richiamati. Vorremmo capire quali siano le prospettive di sviluppo di questa pista e quanti incontri ci siano stati tra Monterosa Ski e Comuni. Secondo noi, zero”.

Nell’augurarsi che “tutti lavorino per valorizzare questo patrimonio, sul quale il Consiglio regionale ha dedicato attenzione, decidendo anche di procedere con la revisione dell'impianto”, Bertschy ha ricordato la risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio Valle che riguarda tutti i piccoli comprensori sciistici e non solo quello di Weissmatten-Gressoney”.

L'Assessore allo sviluppo economico e vice presidente della Giunta, Luigi Bertschy, ha quindi precisato: “Abbiamo anche interpellato l'ASIVA per capire quali siano le potenzialità di Weissmatten per il mondo dello sci agonistico. Aver fatto la revisione generale deve essere visto come l'aver raggiunto un primo obiettivo, al quale dovranno seguirne altri”.

Per Bertschy “la grande sfida è mettere nelle condizioni la località di recuperare l'interesse della clientela migliorando i servizi considerati nel loro insieme. Ma è anche quella di rilanciare tutti i piccoli comprensori sciistici valdostani nell'interesse dello sci e delle località turistiche".

Il Consigliere Lavy (nella foto) replicando ha invitato l'Assessore “a interpellare chi di dovere per mettere a posto la pista, perché è un biglietto da visita di Gressoney. È vero che è stato presentato un documento in Commissione, ma per ora non abbiamo ancora visto niente di concreto in merito alla pista di Weissmatten”.

La palla passa ora al Comune di Gressoney-Saint-Jean che ancora deve presentare il documento relativo agli obiettivi che l’amministrazione comunale si è data per rilanciare il comprensorio di Weissmatten.