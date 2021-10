Presidente Lavevaz, 'lavoriamo per maggiore sicurezza dei ciclisti sulle strade della Valle'

"Quello di Runaz è un passaggio delicato, ma sono diversi i comuni che presentano sul loro territorio criticità di vario tipo legate alla circolazione dei ciclisti". Lo ha detto il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, in merito alla problematica di sicurezza della viabilità sulla Strada statale 26 ad Avise, in prossimità della galleria Pierre Taillée.

Gli amministratori locali e l'Anas hanno posizionato una segnaletica di avviso della possibile presenza di ciclisti nella buia galleria, ma non è un intervento sufficiente. Più utile sarebbe, ha evidenziato durante i lavori dell'Assemblea regionale il consigliere Dennis Brunod (Lega VdA), la realizzazione di un passaggio sulla Pierre Taillée che, oltre a risolvere il problema di sicurezza dei ciclisti, andrebbe a riqualificare e valorizzare tutto il vicino complesso archeologico, con importanti strutture di epoca romana.

"La Regione viene spesso chiamata in causa dai Comuni per intervenire sul loro territorio e risolvere la situazione - ha precisato Lavevaz - il più delle volte a causa della complessità e dei costi che questi problemi comportano. Nel caso specifico di Runaz, la Struttura edilizia, su input della Struttura regionale competente per la mobilità sostenibile, ha affidato un incarico per uno studio di fattibilità tecnico-economica per valutare sul tratto Sarre-Avise la sicurezza di percorrenza della Strada statale 26".

Dall’esito di questo studio si otterranno le necessarie indicazioni tecniche e finanziarie per poter programmare le attività necessarie alla riapertura in sicurezza anche eventualmente del tratto di strada dismessa vicino alla galleria Pierre Taillée. "Questo intervento appare semplice, ma permane il rischio di caduta massi, che andrà mitigato qualora lo studio riterrà realizzabile questa variante", ha concluso il Presidente della Giunta.