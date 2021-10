Per i giovani poche informazioni bancarie sui credito agevolato

Altroconsumo ha voluto fotografare la situazione attuale andando a verificare se le banche aderenti al Fondo rendano effettivamente più agevole l’accesso al credito per i giovani. Durante l’indagine, l’Organizzazione ha visitato quattro agenzie e chiamato 15 filiali fingendosi una coppia under 36 con uno stipendio di 2.000€ mensili circa che vuole un mutuo da 160.000€ della durata di 30 anni per acquistare una casa da 200.000€.

Quello che risulta è che la garanzia che dovrebbe dare una mano ai giovani a progettare la propria vita è ancora teorica. Il 100% delle banche consultate ha ammesso di non essere ben informato sul Fondo garanzia e sui requisiti necessari, nessuno era in possesso dei moduli per la richiesta ma tutti erano ben preparati sulle novità fiscali del decreto Sostegni bis.

Inoltre, ogni banca ha richiesto obbligatoriamente un garante o la fideiussione di un parente, sebbene il decreto, proprio grazie alla garanzia del Fondo, vorrebbe agevolare l’accesso al credito superando questo tipo di richiesta, che spesso per molti giovani si è tramutata in un vincolo o un ostacolo.

Come dichiarato anche dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco in occasione dell’Assemblea Abi, risulta importante che il sistema bancario si impegni per il successo della misura al fine di garantire a tutti i giovani un effettivo sostegno per i loro progetti di vita. Tuttavia, come dimostra l’indagine Altroconsumo, c’è ancora tanta strada fa fare.

L’Organizzazione, al fine di aiutare tutti i consumatori ad orientarsi nel mondo dei mutui, ha attivato lo scorso ottobre un servizio di comparazione che permette di individuare e richiedere online il mutuo più adatto alle proprie esigenze.

