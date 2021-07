Dal podio di Confindustria VdA il presidente Giachino offre ricette per uscire dalla crisi

"Oggi è il punto di partenza per rilanciare la sfida che è nel nostro Dna: fare impresa, farla sempre, farla meglio, per garantire una crescita duratura". E' questo uno degli obiettivi che Giancarlo Giachino, presidente della Confindustria Valle d'Aosta, si è posto aprendo oggi venerdì 9 luglio l'assemblea annuale dell'Associazione degli industriali, in uno dei vasti hangar dell'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe dove hanno preso posto autorità istituzionali ed esponenti del mondo economico valdostano. Ospite dell'assemblea anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, oggi in visita in Valle.

"La nostra 'Petite Patrie', è il caso di dirlo, versa in precarie condizioni - ha detto Giachino - ma per uscire dalla crisi pandemica dobbiamo riconquistare idealità, appartenenza, solidarietà, sviluppo, condivisione, imprenditorialità, fiducia nei giovani". Per raggiungere questi obiettivi, la Confindustria VdA "chiede alla politica meno burocrazia, meno ideologia nelle scelte economiche, meno interessi elettorali e più attenzione al bene comune e al benessere condiviso".



Giachino ha ricordato il ruolo del turismo -impianti di risalita, casinò, alberghi- nell'economia valdostana: "Trovare manodopera specializzata è diventata un'impresa, perché mancano all'appello un addetto su due. A livello nazionale il problema è delle industrie meccaniche, in Valle soffre il comparto turistico".

Dopo Giachino ha preso la parola il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, che ha ricordato gli ultimi interventi anticrisi, approvati "con il sostegno ampio del Consiglio regionale", e ha parlato di "un lavoro collegiale, di squadra, nel quale la relazione riveste un ruolo importante e nel quale la responsabilità comune viene messa al centro".

Sia il presidente Giachino, sia la referente dei Giovani industriali Jasmine Jovial, nei loro interventi, hanno chiesto "alla politica un'attenzione maggiore alla necessità di ridurre la burocrazia per uscire quanto prima dalla crisi pandemica".

Ha chiuso i lavori il ministro Garavaglia (foto a lato), ricordando che la Valle d'Aosta così come l'Italia tutta deve "migliorare la distribuzione dei turisti nel tempo e nello spazio, perché non esiste solo l'estate e l'inverno. Voi qui avete i castelli, l'Aosta romana, l'enogastronomia". Garavaglia ha definito lo sci "importantissimo" e ha invitato gli imprenditori e gli albergatori a "concentrarsi tutti sulla prossima stagione invernale, che ci sarà e sarà ottima. Iniziamo a dirlo da subito: l'anno prossimo si torna a sciare in Valle d'Aosta, organizzati e con il sorriso sulle labbra".



Per destagionalizzare il turismo, Garavaglia ha ricordato "il successo delle biciclette elettriche; la potenzialità che hanno"le e-bike in montagna estiva è pazzesca. La bici elettrica è anche enogastronomia, bike&wine, bike&food. In un posto meraviglioso come questa Valle, l'unico limite è la fantasia".