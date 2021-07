Ministro Garavaglia ad Aosta, 'il prossimo inverno si scierà in sicurezza'

"Il prossimo inverno si tornerà a sciare, in sicurezza, con regole e protocolli, grazie ai vaccini. La campagna sta proseguendo bene". Lo ha assicurato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia (Lega), in visita oggi in Valle d'Aosta accompagnato dai consiglieri regionali Nicoletta Spelgatti e Paolo Sammaritani. "L'industria del turismo è la prima a ripartire dopo questo momento di difficoltà" ha spiegato al termine di un incontro con il presidente della Regione, Erik Lavevaz, e la Giunta a Palazzo regionale.



"Stiamo lavorando alle azioni da mettere in campo per avere una buona estate" ha detto Garavaglia. Dopo un inverno senza sci, fatto di rinvii e incertezze, il ministro spiega che "sappiamo che si tornerà a sciare, facciamolo in sicurezza". Sul governo Draghi, ha aggiunto che "la nostra posizione è di apertura in sicurezza. In Gran Bretagna, Boris Johnson aprirà tutto il 19 luglio, nonostante le varianti".

E il Presidente della Giunta Lavevaz dopo aver incontrato il ministro ha affermato che "con il governo Draghi abbiamo registrato un cambio di passo e di sensibilità sui temi della montagna, anche per il contributo del ministro Garavaglia che ha un'esperienza di amministratore del territorio".

Ha poi aggiunto: "Questa sensibilità se l'è portata nel governo di Roma". Garavaglia è il primo ministro "in visita in Valle d'Aosta dal nostro insediamento e credo sia significativo sia il delegato al turismo a compiere questa visita" ha detto il presidente.



E ancora: "Oggi la giunta regionale, con il ministro, ha fatto qualche riflessione in prospettiva della stagione estiva, ma soprattutto delle stagioni autunnale e invernale: da un lato ci preoccupa, ma dall'altro guardiamo con fiducia e serenità al futuro, anche grazie all'esperienza che abbiamo acquisito nella gestione delle attività nel periodo di Covid e questo sarà il cambio di marcia che dovremmo tutti insieme mettere in campo per gestire la nostra attività nella maniera più normale e serena possibile".