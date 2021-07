L’OPINIONE DI PAOLO LAURENCET: La Giunta Nuti sfortunata con il calcio

Dal comunicato stampa del Comune del 7 luglio si apprende la decisione di non installare alcun maxischermo in occasione della finale dei campionati europei di calcio. Tra le motivazioni lo stato di emergenza sanitaria, l’ordine pubblico e il costo di circa 20.000 euro per allestire l’evento.

Concordo con il Sindaco quando spiega che in pochi giorni sia piuttosto complicato organizzare una manifestazione del genere.

Al tempo stesso però ritengo che questa scelta sia un ulteriore esempio della scarsa attitudine o capacità dell’esecutivo cittadino di programmare, progettare e pianificare. Mi permetto una battuta: direi che l’attuale Giunta non è molto fortunata con il mondo del calcio.

Scrivo di incapacità di programmare perché se è innegabile che vi siano difficoltà legate alla Pandemia, così come vanno rispettate le nuove norme conseguenti ai fatti di Torino verificatisi in occasione della finale di Champions League del 2017, è pur vero che in molti altri comuni, province e capoluoghi di regioni, i maxischermo sono stati installati e non solo per la finale.

Che gli Europei di calcio si sarebbero svolti dal 11 giugno al 11 luglio era fatto noto già da tempo.

Si trattava di ragionare e pianificare l’evento “partite in piazza Chanoux” prima che la competizione iniziasse così da essere pronti e preparati, nell’eventualità che poi si è verificata per cui la nostra nazionale ha fatto strada nel torneo arrivando addirittura in finale. Organizzandosi per tempo era sicuramente fattibile trovare uno o più sponsor che si facessero carico delle spese e dei costi necessari; così come credo fosse più che possibile preparare la piazza per garantire la sicurezza e l’incolumità degli spettatori. D’altronde altri ne sono stati in grado. Organizzare, progettare e pianificare sono attività che non richiedono costi all’amministrazione pubblica.

La sensazione è che non ci sia occupati della questione se non negli ultimi giorni, forse volendo cavalcare l’opinione pubblica, con la conseguente impossibilità di regalare l’evento alla città di Aosta.

Dovrebbe far riflettere che nel momento in cui la nostra città era in zona rossa piazza Chanoux è stata teatro di diverse manifestazioni, alcune come quella del primo maggio sfuggite al controllo della Giunta, ed ora che siamo in zona bianca non c’è stata la capacità, o magari la volontà, di proporre un evento tutto sommato neanche così eccezionale come la proiezione di una partita di calcio.

Ulteriore nota stonata sono le multe che in questo periodo sono state comminate agli esercenti che si sono organizzati, a spese proprie, per trasmettere le partite degli europei.

Ad Aosta nuovamente vince il Covid ed emerge ulteriormente l’incapacità dell’esecutivo di essere propositivo organizzato e presente ai cittadini.

Concludo con un’ulteriore battuta forse la partita la si potrà seguire dalla cittadella dei giovani divenuta ormai il fulcro della movida aostana, mentre il resto della nostra amata città si sforza di ripartire, nonostante la Giunta, rimboccandosi le maniche.