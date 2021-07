Aosta: La nostra capitale protagonista nel contrasto ai cambiamenti climatici

"Nei prossimi anni la nostra comunità, così come le altre, sarà chiamata a uno sforzo collettivo per modificare in senso sostenibile il nostro stile di vita, in modo da garantire il futuro dell’intero pianeta. I progetti che stiamo portando avanti per la città si pongono l’ambizioso obiettivo di contribuire, nel nostro piccolo, a questo cambio di paradigma, rendendo Aosta una città più ‘green’, piacevole da vivere per i cittadini e maggiormente attrattiva per i turisti’. Loris Sartor, assessore comunale all’Ambiente di Aosta (nella foto), commenta l’adesione alla Carta delle città verso la neutralità climatica”.

Si tratta di un documento programmatico che impegna le Amministrazioni a ridurre le emissioni di gas a effetto serra fino a raggiungere la cosiddetta “neutralità”, vale a dire il livello al quale il nostro ecosistema è in grado di assorbirli.

La Carta, prevede cinque precisi impegni strategici per le comunità aderenti che si sviluppano in un pacchetto di una quarantina di misure: promuovere un nuovo protagonismo delle città per la transizione alla neutralità climatica; aumentare l’impegno per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili; puntare su una mobilità urbana più sostenibile con meno auto; promuovere l’economia circolare de carbonizzata e aumentare gli assorbimenti di carbonio.

L’adesione di Aosta – che segue a quella di altre 45 città tra cui Bari, Brescia, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Parma, Riminie Torino – è stata presentata in occasione dell’evento webinar con l’illustrazione di un dossier riportante alcuni dei principali progetti che vedono l’Amministrazione comunale impegnata sul fronte della sostenibilità e la riqualificazione del territorio anche in chiave energetica tra cui la realizzazione della rete ciclabile “Aosta in bicicletta” e il vasto piano di interventi rivolto al quartiere Cogne per cui il Comune ha chiesto di usufruire dei fondi del programma ministeriale “Qualità dell’abitare”.