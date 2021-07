MONTAGNA VDA: Miniere di Colonna - Cogne

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Miniere di Colonna - Cogne

L'itinerario conduce al villaggio dei minatori di Colonna, abitato fino alla metà degli anni '70, quando la miniera cessò la sua attività.

Le miniere di magnetite, situate alle pendici del Monte Creya, hanno rappresentato in passato, un'importante fonte di reddito per gli abitanti di Cogne. In località Colonna sono ancora visibili gli imponenti edifici e i resti delle teleferiche per il trasporto del materiale.

Gli edifici ospitavano gli alloggi per gli addetti alla miniera, refettorio, spaccio, biblioteca, un cinematografo e la cappella.

L'itinerario si snoda sul versante esposto a sud, con rari tratti di bosco.

Gli edifici attualmente non sono in sicurezza, ed è vietato l'ingresso.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

https://www.montagnavda.it/a.map.s.php?id=7939