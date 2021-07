VACCINAZIONE ANTI-COVID19: POSSIBILITA’ DI LIBERO ACCESSO ANCHE PER LE SECONDE DOSI

Da oggi, giovedì 8 luglio 2021, il servizio di vaccinazione a libero accesso, già attivo per le prime dosi Pfizer, sarà esteso anche alle seconde dosi dei vaccini Pfizer e Vaxzevria (AstraZeneca).

Il servizio sarà attivo, per un numero limitato di utenti, tutti i giorni feriali dalle ore 14.30 alle ore 20.00 presso la sede vaccinale di Aosta- Palaindoor.

Saranno disponibili per il libero accesso delle seconde dosi 50 posti al giorno

L’accesso sarà regolamentato dalla distribuzione di un numero progressivo, fino ad esaurimento della disponibilità quotidiana.

Potranno accedere al servizio ad accesso libero tutti i cittadini di età superiore ai 16 anni (se minorenni, accompagnati da un genitore) iscritti al Servizio Sanitario Regionale, che abbiano gia ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer o Vaxzevria ed intendano anticipare la seconda, (nel rispetto delle tempistiche indicate dalla tipologia di vaccino).

Si raccomanda di verificare, autonomamente, l’intervallo tra prima e seconda dose secondo le raccomandazioni dell’AIFA:

3-6 settimane tra 2 vaccini Pfizer

8-12 settimane tra 2 vaccini Vaxzevria (ex AstraZeneca), riducibili a 4 solo in caso di gravi e comprovati motivi

8-12 settimane nella vaccinazione “eterologa” tra prima dose Vaxzevria e seconda dose Pfizer

L'Usl, inoltre, segnala che da oggi sarà sospesa la ricezione delle e-mail a infovaccini@ausl.vda.it per la richiesta di anticipazione della somministrazione delle seconde dosi di vaccino.



Questa misura viene adottata in considerazione dell’elevato numero di richieste avanzate al Servizio Infovaccini (circa 1800 email in soli due giorni) e dal contenuto delle e-mail che, spesso, non è appropriato né contestualizzato, non riporta le informazioni necessarie e non consente, pertanto, una presa in carico adeguata e non permette una risposta utile e efficace per l’utente.

Le e-mail ricevute fino ad oggi saranno prese in carico e sarà comunque garantita l’istanza di variazione delle date di vaccinazione, quando e se possibile.