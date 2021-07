Usl Vda pronta a sanzionare dipendenti che non si vaccinano

L'Usl della Valle d'Aosta è sul piede di guerra nei confronti di circa 200 dipendenti che non sono ancora vaccinati e che ora hanno avuto regolare prenotazione.

Ad agosto l'azienda sanitaria "farà le proprie valutazioni e procederà alla sospensione o ricollocazione lontano da incarichi sanitari" del personale non vaccinato, ha detto oggi Marco Ottonello, direttore generale facente funzioni dell'Usl VdA, facendo il bilancio della campagna vaccinale in Valle ad oggi. "Di certo non sarà una procedura semplice - ha aggiunto il direttore generale - ma se sarà necessaria sarà adottata".

Dal canto suo l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, ha sottolineato che "c'è un rapporto diretto tra vaccinazione, sanità ed economia. Per questo rinnoviamo l'appello alle vaccinazioni, perché solamente con una copertura elevata della popolazione si può pensare di affrontare l'autunno con serenità e non penalizzare le attività economiche".

Per l'assessore, "la vaccinazione senza prenotazione" che l'Usl VdA ha avviato nei giorni scorsi "ha convinto alcuni ultrasessantenni, una parte della popolazione un po' restia a utilizzare vaccini come l'AstraZeneca". La fascia d'età oltre i 60 anni è "quella più a rischio" ed è "importante che sia vaccinata in vista dell'autunno".

