Sarà costruito un nuovo prefabbricato per il Liceo classico di Aosta

Ospiterà otto classi del Liceo classico di Aosta, la nuova struttura prefabbricata che sarà costruita entro l'inzio del prossimo anno scolastico nel cortile di fronte alla sede di strada dei Capuccini nel capoluogo regionale.

Le due sedi principali del Liceo non sono più sufficienti a ospitare tutte le classi e non dispongono di palestre, mentre il Comune di Aosta non ha più rinnovato la convenzione per l'uso dei locali in piazza San Francesco, che durante lo scorso anno scolastico aveva ospitato alcune classi che, a causa delle norme sul distanziamento sociale, non potevano essere accolte nella sede principale.



Al Liceo classico la Sovrintendenza regionale agli Studi ha anche assegnato due succursali in corso Padre Lorenzo, per sei classi, e in via Festaz per tre.

Oltre al Liceo classico, anche il Liceo scientifico Regina Maria Adelaide dovrà avvalersi di locali messi a disposizione da altri enti per le ore di educazione fisica. Per la costruzione di nuove palestre la Regione stanzierà un milione e quattrocentomila euro, a cui se ne dovranno aggiungere altri quattro in arrivo.

Procedono invece a rilento i lavori nella sede dell'ex Liceo scientifico Bérard a causa della scarsa attività dell'impresa appaltatrice, alla quale la Regione è intenzionata a inviare una diffida per la recessione del contratto.

Anche per il prossimo anno scolastico, comunque le classi della nuova sede in via Chabod, con due palestre assegnate, saranno sufficienti alle necessità dell'istituzione.